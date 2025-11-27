2公里美人樹花海Ｘ小橋水景美拍！必訪粉紅大道10大取景範本推薦

文／景點+ Carol整理報導

年度必訪粉紅美人樹大道來了！「虎尾美人樹大道」不僅能賞綿延約2公里的花海，還能將小橋水景一同入鏡，快將10大取景範本、順遊景點筆記起來，把握花期前往賞花！

「虎尾美人樹大道」擁有綿延約2公里的花海，吸引花迷前往取景。（圖／laiyuping9520）

虎尾美人樹大道位在雲林虎尾科技大學附近，花海大約在每年11月中下旬至12月盛開，沿著水道兩側開滿了綿延約2公里的粉紅花海，搭配橘色美人橋及水面倒影，讓人隨手都能捕捉美照。

於2025年11月23日拍攝的虎尾美人樹大道美景。（圖／laiyuping9520，以下同）

今年因氣候因素美人樹較晚盛開，整排的美人樹花況不一致，網友於11月23日造訪當天，開花區域主要在美人橋前後，且花開正美，推薦花迷把握最佳賞期前往。

（圖／laiyuping9520）

（圖／laiyuping9520，以下同）

取景時除了可在美人橋上，將橘色橋身及粉紅花景一同入鏡，也能在遠方拍攝美人橋全景；或是在美人樹下，捕捉一字排開的花海大道；天氣好時還有機會運用水道，取景鏡面倒影畫面。

（圖／laiyuping9520，以下同）

（圖／laiyuping9520）

附近可順遊「奶奶的熊毛巾故事館」、「建國一村丁棟」、「雲林故事館」等景點，推薦提前規劃一日遊！

【Info】

虎尾美人樹大道

地址：雲林縣虎尾鎮建成路，導航「美人樹大道」

