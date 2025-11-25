2公頃仙草花海Ｘ酷洛米浪漫美拍！桃園仙草嘉年華9大打卡亮點雙色花田一次看

藝人黃子佼因在「創意私房」論壇收藏大量未成年女性的私密影像，去年一審時遭台北地院判處8個月有期徒刑。在二審宣判前夕，黃子佼大動作透過律師事務所發表聲明，表示已和所有被害者達成和解。今（25）日二審宣判結果出爐，依《個人資料保護法》加重改判1年6個月有期徒刑，但給予緩刑4年，期間須義務勞動180小時，並接受法治教育3場。

鏡報 ・ 4 小時前