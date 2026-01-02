2兵怨長官跨年放假「自己留守」 曬國軍內部畫面全網炸鍋

迎接2026年，不少人都期待可以外出跨年，不過最近兩名軍人在社群平台抱怨，稱自己被迫留營，但長官都放假回家，令他們相當不開心，甚至PO出國軍行動裝置管理（MDM）的畫面，不少網友見狀紛紛留言：「還自己洩露機密，根本找死」。

（示意圖／翻攝自國防部發言人）

兩名軍人日前在Threads上發文抱怨，稱自己跨年期間被迫留營，但長官卻都能放假回家，令他們相當不平衡，相繼PO出國軍行動裝置管理（MDM）的手機頁面，並打道「義務役在軍營裡跨年，長官都回家放假，留我們到明天早上8點意義到底在哪？真可悲」、「謝謝國軍，他X的跨年讓我在軍中」。

廣告 廣告

相關畫面被其他網友截圖轉發，有人就提醒，兩位軍人朋友PO出的MDM標籤通常與個人資料綁定，軍方一查就知道是誰，其中一人疑似還嚇得將帳號給刪除。

這段畫面在網上曝光後，不少網友紛紛留言：「跨年留守又怎麼了？連續5年過年都在軍營留守背值星，沒回家吃團圓飯，等到下一批放假才出營區，好像沒跨年就會死掉一樣」、「刪了也沒用，資料早就被存下來了」、「新年的第一份懲處」；不過也有網友提出另一種見解：「這不算機密，但我可以知道你在XXX旅當兵…我也可以去了解你、接近你，或許我想要的資訊…例如營區編制狀況…大大小小芝麻事，都有機會可拿來做滲透」。

延伸閱讀

影/屏東玉皇宮「神獸遶境」來了！駿馬率23座神獸祈福

強烈大陸冷氣團發威！氣象署深夜發布「18縣市」低溫恐跌破10度

跨年夜爆單苦等4小時！消保官要求賠償消費者 必勝客道歉了