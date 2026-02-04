2出1進「拿20cm磨皮刀」畫面曝！足療師隨機殺人…轉頭抓失戀陪葬品

記者簡榮良／台南報導

找人陪葬！台南市南區金華派出所前，昨（3）晚20時許，發生隨機殺人案，一名在養生館上班的29歲陳姓男子，因上個月跟女友分手失戀突抓狂，拿吃飯工具「修腳皮刀」隨機攻擊走在斑馬線上的行人，1男被捅破肚子、1女背部刺穿傷。據悉，嫌犯昨晚提早下班，店內監視器拍下走出門後，又折返回來，手上多了東西快速收進包包內，疑似就是兇刀，步出店門後東張西望沿路尋找下手目標，犯案前畫面令人不寒而慄！陳男拒絕透露殺人動機，今（4）日上午移送檢方偵辦。

廣告 廣告

29歲陳姓男子，因上個月跟女友分手失戀突抓狂，拿吃飯工具「修腳皮刀」隨機攻擊走在斑馬線上的行人，1男被捅破肚子、1女背部刺穿傷。（圖／翻攝自《台南大小事》、翻攝畫面）

「為什麼要砍人？為什麼要傷及無辜？會不會後悔？」媒體大陣仗守候警局門口替被害者要答案，陳姓嫌犯頭戴安全帽，包得密不透風，身上還穿著養生館制服及外套，腳上的白色帆布鞋沒穿好，露出後腳跟，走路一跛一跛，面對提問就如同偵訊時一樣，拒絕透露殺人動機，警方一左一右將人戒護上車，移送檢方偵辦。

20公分足療刀變成殺人工具。（圖／翻攝畫面）

是臨時起意？還是預謀犯案？將時間往回推，昨晚19時54分，養生館監視器拍下，陳男步出店門口，當晚他特地提早下班，過沒多久，又折返回店裡，好像什麼東西忘了拿，腳步明顯加快、有目的性，再被監視器拍到時，剛好將手上物品收入包包內，研判握在手裡的就是長20公分的足療刀。晚間20時09分，他走在人行道上，時不時翻開包包看個幾眼，步伐冷靜，東張西望，找尋下手目標，令人不寒而慄。

陳男（右上角）特地提早下班，過沒多久，又折返回店裡，好像什麼東西忘了拿。（圖／翻攝畫面）

陳男（左上角）再被監視器拍到時，剛好將手上物品收入包包內，研判握在手裡的就是長20公分的足療刀，步出店門口。（圖／翻攝畫面）

在鋒利的刀刃面前，非死即傷。陳男現身金華派出所前斑馬線，朝路過行人展開攻擊，最先被攻擊的是一名32歲葉姓女子，當時她買完晚餐正要過馬路，嫌犯就迎面而來，當下只覺得他走路晃晃的，一開始還以為被打，最後感覺到背部疼痛感加劇、甚至沾濕了衣服，摸了摸才發現是血。

陳男走在人行道上，時不時翻開包包看個幾眼，步伐冷靜，尋找下手目標。（圖／翻攝畫面）

接著，42歲李姓男子很快落得同樣下場，嫌犯殺紅了眼，死追著背心男不放，一路殺到派出所外，男子跌坐在階梯上，不停發出慘叫聲，一度想站起來，卻又跌倒，此刻，人命在嫌犯眼中，輕如鴻毛。淒厲慘叫聲驚動派出所員警傾巢而出，立刻將發狂的嫌犯壓制在地。

涉案的29歲陳姓嫌犯自稱從北部南下工作，於養生館擔任按摩師僅約兩個月。警方查出，陳男犯案兇器竟是平時上班使用的「修腳皮刀」，平時替客人服務、用來刮除腳底死皮，具鋒利且方便攜帶，上個月剛跟女友分手、情緒失控，上街找尋失戀陪葬品。為何會隨身攜帶利刃外出？確切的犯案動機？陳男都拒絕透露，被移送檢方偵辦。

媒體大陣仗守候警局門口替被害者要答案，陳男不發一語。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

全台最大里1拆4…福檳里諧音「扶殯」老人忌諱觸霉頭！剩3命名呼聲高

欠債4萬…用血償！5煞持棍棒「殺進家門」畫面曝 冤頭：原本說不用還

10年公益路不斷…接住上千名孩童！麻古茶坊「飲料提袋」藏洋蔥

情人節必看！萬豪「美享地餐廳」改名了…A5和牛寵味蕾：重新定義牛排館

