2分鐘就能檢測！AI動態防跌「1支手機」預測風險：3種運動練肌力

65歲劉奶奶在3年前因為走路骨頭有聲音、行動不良而替換人工髖關節，原本只能拄著拐杖走路的她，深怕下雨天滑倒受傷，幸好術後醫師建議她定期參加肌力訓練課程，才逐漸擺脫拐杖束縛，恢復正常行動力，目前自行行走、外出無虞。專家表示，跌倒是高齡長者失能、死亡的的重要主因之一，目前已有AI技術可及早預測跌倒風險，採取適當預防措施，降低高齡長者的意外傷害風險。











台北市信義區健康服務中心主任周真貞表示，根據國民健康署的「國民健康訪問調查」，每6位長者中就有1位曾經跌倒，而每12位長者中就有1位因跌倒就醫。2024年台北市事故傷害死因統計分析發現，跌倒是事故傷害死亡的第2大原因，佔28.9%。

長者事故傷害常見跌倒、骨折



周真貞說明，依照2025年最新統計，台北市65歲以上人口占比24%為全國最高之縣市，信義區更高達25.9%。而分析長者因事故傷害進出急診原因也發現，跌倒比例高達64.1%，23.5%有骨折情形。

「如何及早發現長者的跌倒風險,採取適當預防措施,從而降低長者跌倒的可能性,是迎接超高齡社的重要規劃之一。」周真貞指出,台北市信義區健康服務中心結合智慧科技應用,運用AI動態防跌骨架鑑測APP與國健署長者健康整合式功能評估(ICOPE)工具,綜合評估長者的行動異常率。





AI預測長者早期跌倒風險



周真貞提到，AI動態防跌APP完成208位長者的跌倒風險檢測，發現2024年行動異常率高達7.7%、2025年行動異常率則提升至8.7%，顯示社區長者有一定比例有跌倒風險。此外，統計也發現社區長者衰弱及衰弱前期約佔10%，而獨居長者類別衰弱及衰弱前期更高達23%，需要進一步介入治療。

周真貞解釋，AI動態防跌APP只需一支手機或平板，即可2分鐘內快速完成長者的簡易身體功能量表（SPPB）檢測，並依據歐盟（EU）的長者活力體能訓練（Vivifrail）標準，將行動力分為A級（失能者）、B級（衰弱者）、C級（衰弱前期者）及D級（健康者），協助早期發現潛在風險，為社區長者打造更安全的高齡生活環境。

針對跌倒高風險個案，開辦延緩失能班及健走班，經過3個月運動衛教或課程介入，讓長者能保持適度運動，增強下肢肌力與平衡感，也能有效預防跌倒。周真貞說，每天進行如「坐站運動」、「太極拳」或「快走」等簡易活動，持之以恆可提升身體穩定度。

周真貞強調，肌力訓練、平衡度及柔軟度，是長者體適能最需要重視的3大方面，結合跨單位轉介至據點、醫院、藥局等資源，經過3個月運動衛教或課程介入後，長者跌倒風險機率由原先平均的18%降至15%，顯示經由課程介入措施後有助於維持或增強長者行動能力。’

此外，家庭環境是預防跌倒的第一道防線，周真貞建議民眾，應協助長輩改善居家安全，例如：保持地面乾燥、防止滑倒；移除雜物與電線，避免絆倒；在浴室、樓梯加裝扶手與止滑墊；夜間照明要充足，減少視線不清導致的意外。

長者3招運動提高身體穩定度









