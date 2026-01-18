2分鐘方便換20年腦退化？專家點名不只泡麵…這類食品恐「讓大腦提早失智」

常吃泡麵等超加工食品恐提高失智風險。示意圖／取自免費圖庫pakusto

近年來泡麵、香腸、雞塊等「超加工食品」（Ultra-Processed Foods，UPF）因為方便料理、價格便宜，成為不少民眾在忙碌日常中的飲食選擇。不過，最新研究與專家警告指出，長期大量攝取這類食品，恐對腦部健康造成深遠且不可逆的傷害，更是讓民眾在年紀輕輕時就邁向失智症（Dementia）的「高速通行證」。

巴西研究團隊2022年在美國醫學會期刊《神經學》（JAMA Neurology）發表一項研究指出，團隊分析國家統計的資料後發現，長期攝取高度加工食品的民眾，認知功能衰退速度明顯加快，罹患失智症的風險比低攝取族群高出約25%：「每一次你吃泡麵，吃的根本不是『食物』，你吞下的是一杯合成化學物質、工業級防腐劑、人工香料與反式脂肪的混合雞尾酒，這些東西，連你的身體都不認得它們是食物。」

大腦正在無聲燃燒

研究指出，超加工食品大多經過高度工業化處理，含有大量人工添加物、精製糖、反式脂肪（Trans fat）與鈉，非但營養攝取不足，還會對神經系統造成長期壓力，可能誘發神經發炎（neuroinflammation），導致腦部長期處於低度發炎狀態，影響記憶、學習與情緒調節功能。研究團隊對此形容：「就像每天都有一把小火，在你毫無察覺的情況下燒掉你的記憶細胞，等你發現時，一切早就來不及了。」

營養失衡 恐導致腦部萎縮

研究也指出，泡麵等超加工食品大多都是「空熱量」，缺乏腦部運作所需的蛋白質、必需脂肪酸、維生素與礦物質，長期食用會讓大腦處於營養不足狀態，可能出現結構性變化，包括腦容量縮小、神經連結減少等，進一步影響記憶與判斷能力。

高鹽高脂 增加中風與失智風險

此外，超加工食品普遍含有高鹽、高飽和脂肪，容易造成血管內皮受損，影響腦部微血管循環。研究指出，這類飲食模式可能提高中風及血管型失智症（Vascular Dementia）的風險，一旦腦部供氧受阻，氧氣無法抵達大腦，可能導致腦細胞迅速死亡且難以復原。

專家警告：影響恐提前在50歲前出現

研究團隊提醒，認知退化並非僅發生在高齡族群，長期不良的飲食習慣可能讓失智症狀提前在50歲左右出現，包括出現記憶力下降、方向感混亂、情緒不穩等，嚴重者將影響日常生活與家庭功能：「真的值得用2分鐘泡麵的快感，交換未來20到30年如同『行屍走肉』般的失智人生嗎？在你撕開下一包調味包之前，請再想一想，那一包，也許正是抹去你最後記憶的一包。」

