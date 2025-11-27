2分鐘30刀砍死夜店女公關！當天才收到保護令通知 前男友收押

記者楊佩琪／台北報導

30刀砍死夜店女公關，北院裁准前男友收押禁見。（資料照／記者楊佩琪攝）

台北市谷姓夜店女公關遭前男友劉柏葳30刀砍殺身亡，台北地檢署26日依殺人罪起訴。全案移審台北地方法院國民法官庭，北院27日召開移審庭，訊後裁定劉柏葳羈押禁見。

檢警追查，劉男不願與谷女分手，屢屢糾纏，甚至動粗，對谷女掐脖、呼巴掌，谷女因此於5月間報警提告並申請家暴保護令。保護令於7月28日裁准，7月30日，警方通知劉男保護令禁止事項，沒想到引來殺機。

劉柏葳接到警方通知後，當晚開著租來的車子，到台北市信義區一地下停車場埋伏等待谷女出現。待谷女騎著電動滑板車進入停車場停放，準備到附近夜店上班時，劉男現身，2人爆發口角。劉男強行將谷女拖進停車場內樓梯間，持預藏的彈簧刀朝谷女砍殺30多刀，谷女當場身亡，整個過程僅短短2分多鐘。

犯案後，劉男開車逃逸，開到一停車內歸還租賃車再換騎摩托車，逃到位於宜蘭的外公家。警方獲報趕抵信義區現場，調閱監視器畫面循線在宜蘭逮到劉男。

似乎早已想好如何脫罪，劉男先是宣稱自己有精神疾病，當兵時住過院，後來也沒按時服用藥物。劉男也不滿，自己在夜店當保安，月薪僅有2萬5000元，卻要負擔谷女的生活開銷，讓他承受巨大壓力。案發當天，他其實是要找谷女追討10萬元債務，卻被谷女回嗆「還什麼錢？滾！」他才因此失去理智，後來發生什麼事，他也不記得了。

不過劉男的說法，檢警皆不採信，且劉男也提不出任何醫療證明，也沒重大傷病卡。經相驗結果，谷女身中30多刀，致命傷在頸部，胸、腹、背、臀、腿都有明顯刀傷，顯見劉男下手之凶殘，移送北檢複訊後，被依涉犯殺人重罪，犯嫌重大，且有逃亡之虞，聲請羈押獲准。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

