2刷冠軍之路 陳傑憲：壓力更大

中職聯盟20日高雄包場，邀請備戰2026年經典賽的中華隊成員，以及多名國家級運動好手觀看《冠軍之路》。（中職聯盟提供，中央社）

本報綜合報導

中華職棒聯盟20日在高雄包場，邀請正在備戰今年經典賽的中華隊成員，以及多名國家級運動好手一起觀看紀錄片《冠軍之路》。「台灣隊長」陳傑憲坦言，第2次看壓力更大。

此次包場邀請奧運柔道銀牌選手楊勇緯、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，以及奧運拳擊金牌選手林郁婷到場觀影；中職會長蔡其昌也偕同總教練曾豪駒與教練團成員彭政閔、高國輝、王建民、林岳平、高志綱、陳江和、張建銘，以及正在國家運動訓練中心備戰本屆世界棒球經典賽的選手，一同重溫「冠軍之路」所記錄的熱血與信念。

2刷的陳傑憲提到，「第1次看比較輕鬆，這次再看壓力其實更大。因為我們即將穿上代表國家的球衣去參加經典賽，我們身上背著責任、也是一種榮耀」；這次續任台灣隊長的他也說，希望藉由這次觀影複習，思考如何讓團隊更加凝聚，去打出一場勝仗。

曾豪駒則感性表示：「當初最大的動力，是會長跟我們說的一句話『成功帶來喜悅，失敗給你經驗』，我也希望這個紀錄片不只是帶給大家感動，每個人生中可能都會遇到的一些事情，縱使有時候會害怕失敗，希望勇於去挑戰，成就更好的自己。」

已經7刷《冠軍之路》的蔡其昌則笑說，每一次觀看都有不同感受，由於片中曾幽默記錄投手黃恩賜差點因比賽無法完成婚事，蔡其昌也在現場打趣詢問球員：「有沒有人要結婚的？先把婚事處理好，免得到時候又要做人形立牌。」