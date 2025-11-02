2前科男星搭檔演新戲...網砲轟：演藝圈太寬容 他曾爆下海當牛郎

娛樂中心／綜合報導

39歲日本男星田口淳之介過去曾是團體「KAT-TUN」成員，本來星途一片光明，豈料卻因為涉毒而重挫形象，甚至去年（2024）傳出下海變成紅牌牛郎，讓大眾頗為震驚。如今，據悉田口淳之介將跟韓星朴有天搭檔合作新戲，但他們同樣都有吸毒前科，也讓這次合作成了大眾討論焦點。

根據日媒報導，田口淳之介近來因為涉毒而葬送的演藝生涯似乎起死回生，傳出隔了11年再度接下戲劇演出，不過搭檔對象朴有天也曾在2019年因為吸食冰毒被逮，因此有網友得知消息後，痛批演藝圈過於寬容，認為居然這麼快就復出，但還是有部分網友提出不同看法，表示如果他們是憑藉自身努力復出，應該要給予機會。

事實上，朴有天當年也因為涉毒醜聞遭法院判刑有期徒刑10個月、緩刑2年，出獄之後雖然放棄韓國市場，但他選擇轉戰日本演藝圈，除了推新專輯還舉辦演唱會，如今又要參與戲劇演出，力拼扭轉形象。

朴有天近年轉往日本演藝圈發展，力拼扭轉形象。（圖／翻攝自IG）

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

