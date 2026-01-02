2動作把南瓜精華丟掉了！ 專家傳授不浪費最簡單吃法
食安專家楊世煒今（2）日po文，指南瓜因富含β胡蘿蔔素、維生素C與維生素E，而且具有良好的抗氧化協同效果，也對冬季常見的感冒與感染風險特別有幫助。不過許多人在料理南瓜時，習慣「削皮、挖瓤」後丟掉，只留下橘紅色的果肉，楊世煒坦言這個動作其實非常可惜，「因為所丟掉的，往往是整顆南瓜營養密度最高的部分。」
楊世煒今於臉書粉專「韋恩的食農生活」po文，提到整顆南瓜營養密度最高，因此也被稱為「沒得浪費的蔬菜」，幾乎每個部位都可以吃。他補充提到，像是一般人視為廢棄物的「南瓜瓤」，其實是營養密度最高的部位，β-胡蘿蔔素是果肉的2倍。
至於大家也常常不要的「南瓜皮」，楊世煒強調，雖然其口感較硬，但卻含有的類胡蘿蔔素占了整顆南瓜的10%至40%，而且皮中的果膠能延緩澱粉消化，避免餐後血糖劇烈波動，根本是低熱量、高纖維的血糖守護者；南瓜子也是大家經常忽略的，南瓜籽清洗後曬乾，再以油炸或乾煎方式處理，是相當不錯的零食來源。南瓜籽油也是很受歡迎的食用油，只是一般家庭無法製作。
楊世煒補充透露，南瓜皮與瓤中的營養多屬脂溶性，料理時記得最後滴上一點橄欖油或其他優質食用油，能幫助β-胡蘿蔔素、葉黃素吸收得更好。他認為連皮帶瓤入湯是最簡單的吃法，只要將表皮清洗乾淨，經過長時間燉煮或攪拌機打碎，完全感受不到粗糙感。下次處理南瓜時，可考慮完整加入皮與瓤，不僅減少廚餘，更可攝取最多的珍貴天然營養，毫不浪費。
