2千份香腸免費吃！彰化元旦升旗湧4千人 限量手提袋吸睛

彰化縣元旦升旗典禮結合踩街活動，縣長王惠美（左五）等人鳴槍，為踩街活動揭開序幕。（葉靜美攝）

限量4000份的「元旦紀念手提袋」，外型時尚吸睛。（葉靜美攝）

彰化縣政府1日在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，縣長王惠美表示，國旗緩緩升起，就知道國家多麼需要大家來珍惜，她祝福各行各業大豐收、國泰民安、風調雨順，並強調縣府未來會努力推動各項施政願景，讓彰化持續向前，元旦升旗結合踩街活動，吸引逾4000人參加，限量贈送的毛氈手提袋外型時尚，相當吸睛。

彰化縣政府1日在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，縣長王惠美（前排右一）與民眾一同迎接嶄新的一年。（葉靜美攝）

王惠美等人一早參加升旗典禮，與民眾一同迎接嶄新的一年，王惠美表示，彰化縣是一座擁有300多年歷史的百萬人口大縣，感謝所有鄉親在工作崗位上各司其職。

王惠美表示，縣府團隊努力打造彰化城市發展藍圖，以交通、產業與都市計畫三合一策略，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，以整體規畫回應城市成長需求，逐步奠定彰化長遠發展的基礎，除了讓鄉親能在這片土地上安居樂業、實踐夢想外，也看見走向彰化未來的嶄新曙光。

「改造彰化，正在發生」，王惠美說，縣府團隊以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的重要基礎，陸續推動整體捷運路網、規畫大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目，無論是基礎建設、經濟發展、社會福利或是文化教育等各領域，都有令人鼓舞的成就。

王惠美強調，縣府今年也推出好孕卡、提高生育補助，以及符合年齡的長者可接種政府補助的兩劑帶狀疱疹（皮蛇）疫苗等社福措施，未來將持續與縣府團隊努力推動各項有感施政，讓彰化持續向前，「改造彰化，Continue」。

彰化縣元旦升旗典禮結合踩街活動，吸引逾4000人參加。（葉靜美攝）

國旗在洛津國小合唱團領唱莊嚴的國歌聲中緩緩升起，為115年譜出序曲，隨後由王惠美鳴笛，踩街巡遊活動正式展開，沿途行經鹿港老街、新祖宮等地標，現場並提供2000份香腸給民眾品嘗，活動也安排公益園遊會、闖關及親子手作體驗及摸彩等，摸彩獎項超過80項，包含電視機、腳踏車等豐富好禮，此外，與會民眾可獲限量4000份的「元旦紀念手提袋」及「國旗方巾」，外型時尚的毛氈紀念手提袋相當吸睛。

