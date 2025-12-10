2千坪農地被倒瀝青慘變「大峽谷」！主嫌里長劉添財收押

宛如美濃大峽谷翻版！新北市三峽插角里有塊兩千坪農地被傾倒高達3百立方公尺的廢瀝青，新北檢警掌握情資查出插角里的里長劉添財竟是主謀，涉嫌轉介業者來偷倒，已將他依涉犯《廢棄物清理法》及《國土法》等罪嫌送辦並羈押禁見，他的黑歷史也曝光。

插角里長劉添財。 （圖／翻攝插角里網站）

據《自由時報》的報導，全案始於新北檢警接獲線報，表示有外地的營造公司在當地施作農地刨除工程，卻也將大量廢瀝青傾倒至偏僻山溝旁，派員趕抵現場發現確有此事，旋即展開調查，據《自由時報》的報導，當地里民指出，離該處工地較近的東眼橋下有個堆置場，質疑有環保蟑螂刻意轉介業者，到6公里外的深山農地棄置。

營造公司朱姓女負責人到案後供稱，因為合法瀝青堆置場無法進場，才透過插角里的里長劉添財，轉介把瀝青倒到該處「暫放」原本以為是合法場地，不知道把瀝青倒到農地是違法，工地主任也爆料，當時因山路崎嶇不願傾倒，但劉添財施壓要求配合，新北市農業局認定此案破壞農地嚴重，依違反水土保持計畫重罰業者30萬元,要求限期移除，該涉案的營造公司雖已進行清運並覆蓋稻草，但部分坑洞跟表土仍殘留廢瀝青，環保局已依涉犯《廢棄物清理法》開單重罰。

而新北檢方也指揮三峽分局發動搜索，查緝劉添財插角山區住家、插角里辦公室及兩名業者，認為涉案情節重大，法院也將劉添財及兩名業者裁定收押，並持續追查其餘相關污染山林的犯行，對此劉添財被媒體追訪時，強調是「包商暫時堆放，並且獲地主同意」但地主黃姓男子否認，表示只是請劉添財「牽線賣地」，對被倒瀝青的事他根本不知情，新北檢方還發現劉添財有試圖要求黃男補簽「同意書」，被律師勸阻才作罷，成為背後操控非法傾倒瀝青的鐵證之一，三峽區公所表示將派代理里幹事，暫時接手劉添財的位子繼續推動里務。

