2千年前皇家寵物出土！秦始皇祖母陵墓長臂猿證實為滅絕新物種

大陸科學家領頭的國際研究團隊透過古DNA測序技術，確認秦始皇祖母夏太后陵墓中出土的長臂猿為一個已滅絕的新物種，屬於冠長臂猿屬。這項研究成果於11月8日凌晨發表在國際期刊《細胞》（Cell）上，更正了先前的研究結論，並揭示了這種古代靈長類動物與現今海南長臂猿的親緣關係。

帝國君子長臂猿骨頭。（圖 ／《新華社》 ）

《新華社》報導，2004年大陸陝西省考古研究院在發掘秦始皇祖母夏太后陵園時，於第12號陪葬坑中發現包含長臂猿骸骨的動物骨骼群。2018年，中英科學家通過形態學研究認為其為長臂猿一新屬、新種，已經滅絕，並將其命名為「帝國君子長臂猿」。

2025年，大陸中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員付巧妹團隊提取該長臂猿牙齒上的古DNA進行測序，發現了新的結論。「我們更正了此前的研究結果，確認帝國君子長臂猿是冠長臂猿屬的一個新物種，它與今天的海南長臂猿很像，是近親。」論文通訊作者、中國科學院昆明動物研究所研究員吳東東表示。

海南長臂猿與帝國君子長臂猿屬於近親。（圖 ／《新華社》 ）

據介紹，帝國君子長臂猿出土位置位於陝西西安南郊秦始皇祖母夏太后陵墓東南側的第12號陪葬坑，同坑出土動物還有豹貓、猞猁、亞洲黑熊、丹頂鶴等，同時還出土有青銅鐵鏈及飼養器具。

論文作者之一、山東大學教授、陝西省考古研究院研究員胡松梅表示，據此可以推斷出，2000多年前，夏太后在世時喜歡養珍禽異獸，這些寵物被豢養在皇家花園中，夏太后死後，這些動物可能就隨她殉葬了。這一行為體現了古人事死如事生的喪葬觀念。」

此外，本次研究還有一些有趣的發現，科學家從基因組角度進一步夯實了「天行長臂猿」作為一個獨立物種的分類學地位；同時發現了調控長臂猿「胳膊長」的基因「SHH」等。

這項研究成果由中國科學院昆明動物研究所領頭，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、中山大學、陝西省考古研究院、山東大學、蘇格蘭博物館等機構共同完成。

