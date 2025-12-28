2千萬也挽回不了！男因「這惡習」退休隔天收到1封信 慘變獨居老人

財經中心／王文承報導

一名男子因長期對妻子使用命令式語氣說話，缺乏感謝與尊重，最終以離婚收場。（示意圖／PIXABAY）

許多人以為只要退休金準備充足，就能安穩享受晚年生活，卻往往忽略家人的感受，最終演變成「期待越高、失落越大」的結局。日本一名60歲的前企業高管，正是最真實的例子。

2千萬也挽回不了 男因1惡習慘變獨居老人



根據《THE GOLD ONLINE》報導，居住在神奈川縣的佐藤宏一先生（化名，60歲），曾任職大型製造業超過30年，退休前擔任部門經理，月收入約64萬日圓（約新台幣13萬元）。退休時，他一次領取約2300萬日圓（約新台幣457萬元）的退休金，自認已做好萬全準備，對未來生活充滿信心。

廣告 廣告

佐藤先生將60歲視為「人生真正的起點」，即使年金尚未開始請領，他仍計畫縮減過往高收入時期的生活開銷，與妻子悠閒度過退休歲月。退休後，他立刻安排一趟夫妻溫泉旅行，重返兩人年輕、尚未育兒時曾造訪的長野溫泉鄉，原以為能迎來人生第二春。

然而，轉折卻來得措手不及。佐藤先生回憶，旅程初期氣氛融洽，妻子也笑著談論未來再度兩人同行的可能，但隔天早餐後，妻子的態度卻突然變得冷淡，幾乎不再交談。回到家後，這種疏離感不但沒有消失，反而愈發明顯。

數日後，一封來自銀行的信件，徹底改變了他的生活。信封內是帳戶解約申請書與財產分配同意書，寄件人署名竟是妻子的舊姓。隨後，妻子親口向他提出離婚。

令人意外的是，離婚理由既非外遇，也不是金錢問題，而是多年累積的情感失落。妻子坦言，即使退休後，佐藤先生說話仍帶著命令式語氣，缺乏感謝與尊重，「這一點，從來沒有改變」。

如今，佐藤先生獨自生活，每週數次在銀髮族電腦教室擔任講師，試圖透過與人互動減輕孤獨感。他感嘆，退休金與存款終究無法填補失去伴侶的空缺，「直到現在，我才真正明白，妻子笑容的價值」。

專家提醒，迎接退休與老年生活時，財務規畫固然重要，但夫妻之間的溝通、尊重與情感經營同樣關鍵。否則，即便站在人生的經濟高峰，也可能在情感上跌入最低谷。

更多三立新聞網報導

出門一定要加油！明起汽、柴油每公升漲0.4元

不用跑餐廳！好市多推「隱藏版美食」遭瘋搶 會員崩潰：晚去一秒就賣完

地震成為蝙蝠燈？7.0強震竹科驚現「橘紅壅塞」 工程師崩潰：像打仗

7.0強震驚醒全台！年輕人拿921比較 過來人揭恐怖經歷：不想遇第二次

