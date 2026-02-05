2千萬立方淤泥堵塞馬太鞍溪 怎麼處理？【獨立特派員】
淤泥滯銷
根據水利署估計，923堰塞湖潰壩後河床墊高7公尺，11月中旬的鳳凰颱風再墊高5公尺。
站在馬太鞍溪兩旁的堤防望向河道，數不清的怪手一鏟一鏟地將淤泥鏟入砂石車載走。它們就像是救護車，搶救被兩千萬立方公尺淤泥堵塞的河道。
相比市區跟農地淤泥，河道淤泥較為乾淨，沒有垃圾，屬於有價料的土方。水利署承租公有地暫屯清出來的淤泥，稱做土方銀行，也就是要將淤泥中的砂石土方賣給砂石或營造業者。
「我們要去化它，那最大管道還是要透過砂石標售，東砂北運運到北部，作為建築材料使用，」經濟部水利署第九河川分署分署長吳明華。
歷年來，東部地區將近有一半的砂石產量都銷往北部（表1），呈現東砂北運的狀況。由於北部營建工程需求量大，近年數據顯示（表2），東砂北運占北部整體需求量平均在一成上下，但馬太鞍溪的土砂卻賣不出去。
吳明華指出，堰塞湖潰堤前，東部壽豐溪地區的砂石價格每米立方可達90幾塊，然而，「馬太鞍溪連續標售兩次，單價降至35塊還是流標」。
為何滯銷？吳明華跟花蓮縣砂石商業同業公會理事長黃增光解釋，影響土方標售的因素，第一，市場供需，目前源源不絕的淤泥，讓土方標售成為買家市場。第二，製程成本，包括處理砂石、運費跟砂石景觀稅，花蓮的砂石景觀稅每公噸50元，較他縣高。
第三，土方品質，石頭愈硬愈好，但其中若摻雜太多「尾砂」，例如泥土，就要付出高昂的廢棄物處理費，利潤被大幅壓縮，業者購買自然沒有購買意願。
中國自2022年8月3日暫停「天然砂」出口至台灣，天然砂是指海砂與河砂；但並沒有禁止「機製砂」出口至台灣，機製砂是指經由機器加工過的砂石。
黃增光進一步指出，大陸砂比台灣砂一公噸價格低了近一百元，「聽說還有更便宜的議價空間」。他預估，一公噸標售價至少降至30元，業者才可能出手。
標售價能不能再降呢？吳明華回應，「後續的價格會回歸市場機制，水利署還是持續要做相關標售」。
徵地蓋超級堤防
河道淤泥的去化管道，除了量最大的土方標售外，還可以用在馬太鞍溪和花蓮在地的公共工程。
依照水利署計畫，光復堤防、萬榮堤防、明利村跟阿陶莫四個地方（圖2），都要加高加固既有堤防，高度從原先五至七公尺加高至十公尺，但會因為地勢不同調整高度。
光復區還要增加第二道高規格堤防，阿陶莫區則要新設第四段堤防。為此，水利署預計徵收72公頃土地，其中 32公頃屬於私有土地，粗估經費11億元。萬榮區段研擬取得約三百公頃土地作為堤防溢淹準備，但時程未明。
270億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」中，河川治理經費占比36.6%，是所有項目中最高。到底該項河道設計方案的必要性是什麼呢？
吳明華解釋，林保署預估馬太鞍溪上游還有約2億多的土砂，如果土砂瞬間下來超過第一道堤防保護標準後溢過堤防，第二道堤防仍可阻擋進入市區。
記者走訪可能被徵收土地的阿陶莫部落。62歲的地主簡德昌的農地坐落在馬太鞍溪匯入花蓮溪的路段，大約0.6公頃。「為了下游居民安全，我不會阻止堤防建設，」他表示，自己是消防員退休，耕種農作物只是平日休閒勞動，生活壓力較小，但是「真的是靠農地生活的人就不一樣了，雖然價錢不多，最起碼可以分擔家裡一點經濟」。
另一個要被徵收土地蓋堤防的是光復鄉的唯二砂石業。政旺砂石場老闆是黃增光的堂姊，因堰塞湖潰壩而罹難，廠區淤泥高度有三公尺，設備全毀。目前砂石場仍沒有資遣員工，為了生計，還是先投入一筆資金重建預拌混凝土設備。
對於徵收土地蓋堤防一事，也是員工的黃增光表示，由於現行法規對礦業用地取得嚴格，一旦礦場土地被徵收等同失業，因為業者很難另起爐灶。他希望礦場土地的徵收案能適用《災害防救法》第40條，可讓業者日後另尋土地時避開曠日廢時的用地取得程序，而不是水利法及土地徵收條例。
「那面臨這種天災我們也不願意，可是我認為政府應當要對我們兩家做一個安置的動作，不是說給了錢就好像就把事情就算解決了，」黃增光說。
徵地有替代方案嗎
有民眾提出將徵收改為以地易地的想法。例如921地震後，有部分災民就是使用以地易地。另外 2018年墾丁國家公園，拿公有土地換私有土地的方式來保護陸蟹棲地。
花蓮縣無黨籍議員蔡依靜指出，本來就仰賴這塊土地生活的民眾，很可能沒有辦法再後續生活，這類民眾就急需以地易地的方式去擁有一個土地。
另一個代替徵地的方案是政府向地主租用土地。但水利署表示這是永久性的水利構造物，一旦民眾不想續約公共工程將難以持續。
目前短期做法(圖4)，水利署先依照「土地徵收條例」第58條，緊急徵用土地來應急，補償費以每年公告土地現值的10%來計算。長期做法以政府協議價購為主，以市價跟地主協議。若協議價購失敗，再啟動徵收程序來強制取得土地，價格一樣依照市價為基準，但會加上評議委員來決定。
吳明華表示，內政部已經都同意徵地，目前著手進行地上物查估，並同步執行用地取得，也就是協議價購跟徵用。
徵地造防風林
要徵地的不只水利工程，還有防風林。
潰壩後佛祖街淤泥高度平均2.3公尺。災後第四個月，街區仍有將近兩層樓的淤泥，一旦車輛經過便塵土飛揚。
農業部針對該區地主發放「農業環境重建方案調查表」，提供三個選項，
第一，農地重劃，但至少耗費五年。第二，政府價購土地來造防風林。第三，其他。農業部表示，將近八成地主選擇價購土地方案，總共預估163公頃，由災後特別預算中的9.2億元支應。但該區有鄉民沒有收到意見調查表。
「我們沒有收到這份調查，因為我們是建地，農業部只管農地，所以建地不在他們的討論範圍，但是內政部國土署說重災區已歸農業部負責，叫我們去問問看農業部，」家住重災區佛祖街的高先生跟太太，因為嚮往田園生活，在2024年購入約370坪的土地與房子，災前周圍都是農田，只有他們是建地。
購屋前，兩人針對環境狀況詢問地方鄰居，也上網看新聞，甚至查詢淹水與土石流災害潛勢地圖，但這塊地都沒有相關風險。沒想到竟然遇到堰塞湖溢流潰壩。
對於一刀切的徵地政策，高先生相當無奈。「政策全部統一處理，對於政府來說當然是很簡單處理，但是對於某些他不希望這個政策方向的人，他的權益就會受損。」
當人民遇上官僚體制
更無奈的是，連最基本的住家排水也得不到改善。高先生表示，住家本來沒有側溝，如今淹水問題不斷發生，「縣府其實也沒什麼來關心」，他與太太只能自己動手挖溝，避免房子又淹水。
人民遇上官僚體制的無力感並非只有高先生。12月23日光復鄉民終於迎來中央地方齊聚一堂的「行政院馬太鞍堰塞湖災後復原說明會」，由層級最高又有指揮權的行政院政務委員陳金德主持。當天花蓮縣長徐榛蔚沒有出席，由代理秘書長饒忠暫代，花蓮區立委傅崐萁有出席。說明會中，一位民眾發言三分鐘。反覆出現的內容是「求助無門」。
黃增光也在四處陳情過程中遇到官員回應：「理事長你可能要體諒我一下 ，因為公務人員在沒有政策指導之下，他只能按照規定來做，所以他希望我有機會要跟政委等有決策權的人申訴，上頭壓下來，他就可以做事」。
花蓮縣無黨籍議員蔡依靜針對地方政府角色指出，地方政府和鄉公所在人民生計，例如臨時市場，可以協助生產，「這些事情不用花到好幾億」。又例如排水，如今清溝車退場，堵塞的水溝，鄉公所也有責任去清。「這種地方的基礎生活維護、確保民眾生計，難道不是地方政府的權責嗎」。
問題不只是河道治理
12月23日「行政院馬太鞍堰塞湖災後復原說明會」中，有一位鄉民針對整個光復鄉重建之路提出疑問：「是否能夠有一個權責的單位，可以很勇敢的、很明確的跟災區民眾說明，他現在居住的地方是否還適合長期安居，並提出具體且負責任的評估結論，而不是在風險還沒有釐清之前，反覆投入大量經費進行重建 」。
行政院政務委員陳金德現場回應，工程會是特別預算主管機關，正在安排一個計畫，想請國內或者國外團隊，針對馬太鞍重建與復原做綜合性的計畫，來作為上位計畫，但是當前工作仍需進行，也可以邊做邊修改。
又例如，部分民眾提出還地於河，而非不斷擴建堤防的想法。對此，水利署署長林元鵬表示，「這是國土規劃的問題，內政部對於這種國土規劃、國土調適這種作為，我們會尊重，水利署還是回歸水利工程專業」。
前內政部長李鴻源直接了當說明，「這些都不是水利署一個單位可以解決的。」他解釋，堤防屬於外水治理，由經濟部水利署轄管；都市排水則是內水治理，由內政部國土署負責，地方縣府來執行。並且橫跨、建築、水利工程、都市計畫三種專業。
「那我請問你，你預算要編在哪個部門？你要治理外水就要編在經濟部，你要治理內水就要編在內政部。可是外水跟內水你們有沒有辦法坐下來溝通呢？沒有!現在堰塞湖又要牽扯一個農業部，」李鴻源表示，跨部門協調不做，「再花一千億也沒用」。
不只跨部會溝通不足，攸關土地如何有秩序地規劃與開發的《國土計畫法》2015年立法院三讀通過，原定2025年上路，卻在2024年再度修法通過，將實施時間展延至2031年。
一再延宕的後果，可能讓國土資源更加脆弱，甚至災難的成因變成天災跟人禍交織而成。這次堰塞湖特別預算高達三百億元，問題是，台灣還能投入多少個百億元的特別預算。
