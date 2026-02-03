2千輛迴力車拼出馬到成功 古寶無患子故事園區喜迎新年

二千輛迴力車打造出「馬到成功」。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／安定報導

台南市安定古寶無患子董事長王高榮童心未泯，三日用二千多台迴力車打造「馬到成功─無患子小車賀歲」，營造喜氣洋洋的農曆年氣氛。區長陳仁偉也提供兩大隻庫柏力克熊逗鬧熱，一起歡迎大小朋友一起來古寶走春，共享新年歡樂氣氛。

近三十年來，王高榮收集了數以萬計的迴力車，今年特以象徵好運與祝福的無患子小車（迴力車）為主角，花了二天用二千輛的迴力車布置出「馬到成功」，光是「馬」字，就用了五百輛小車，寓意新的一年好運啟程，事事如意，且除了「馬到成功」可愛的小車陣外，還有大小朋友喜愛的各種武士公仔和角色展演，增添現場豐富度與趣味性，且農曆年期間大年初一至大年初六，每天都要送出一百份卡片收納組、百變金剛系列等不同驚喜禮。

另古寶無患子故事園區除了有「馬到成功」迴力車陣外，現場還有安定公所提供的高一米、寬五十公分的兩大隻庫柏力克熊（暴力熊），區長陳仁偉表示，暴力熊是用積木所堆積出來，每隻有一萬片，是由公所替代役們花了一個多月所組裝而成。此外，現場還有變形金剛、百變金剛，以及裝甲龍、陸地龍、天空龍、海洋龍等造型角色展覽，可近距離合影。

由於王高榮和蘇秀琴夫婦長期投入地方公益和社會關懷，除創生古早無患子的產業外，更積極回饋地方，並期透過企業力量為社會注入正向能量，此次因應農曆年假，特別打造歡樂的古寶無患子故事園區，讓大家一起共享歡樂的農曆年。陳仁偉也感謝古寶長期投入地方建設，所以特別提供兩隻由替代役所組裝成的兩隻暴力熊參與此次活動，不只展現公私協力，也提升青年服務量能。