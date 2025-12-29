2千陸配「恐被註銷」？移民署：實際僅278人 且不會自動除籍

（記者石耀宇／綜合報導）內政部移民署今（29）日針對有媒體報導「大量陸配未補繳喪失原籍證明、恐遭註銷身分」一事出面澄清，強調目前是依《兩岸人民關係條例》規定，通知原陸籍人士補繳喪失原籍證明，並非外界所稱的「未補件就會被直接註銷戶籍或身分」，呼籲社會大眾勿轉傳不實訊息，以免引發不必要恐慌。

移民署表示，針對這批尚須補件的陸籍配偶及相關人士，近半年來已會同陸委會、地方政府及相關單位，透過公文、電話、簡訊及民間團體協助等多元管道主動聯繫與說明。尚未與政府聯繫的人數，已從今年6月底的2237人，大幅降至截至12月26日的278人，約占整體的2％，與部分媒體報導仍有逾2千人失聯的說法並不相符。

移民署強調，在尚未與當事人取得聯繫、釐清個別狀況之前，政府不會逕行註銷其台灣身分或戶籍紀錄。對於尚未辦妥原籍除籍或相關證明的民眾，只要表達願意配合並展現處理意願，移民署都會與陸委會、海基會及地方政府合作，協助研議替代方案與配套措施，兼顧法令要求與人道、便民考量。

移民署指出，依《兩岸人民關係條例》及其施行細則，原陸籍人士在取得台灣身分前，須依規定辦理原籍除籍或提出喪失原籍相關證明，目的在於釐清身分狀態，避免產生重複戶籍、權利義務不明等問題。此次補件作業，就是在協助當事人補齊過去未完成的程序，並非新增義務，更不是「追殺特定族群」。

針對外界關切補件期限與註銷標準，移民署再次重申，註銷台灣身分屬重大行政處分，必須在事證明確、程序完備的前提下審慎為之，不會因個案一時無法取得文件，就立即採取最重處置。若通知對象確有特殊困難，例如原居地聯繫不易、文件補證耗時等，只要主動與政府聯繫並說明情況，移民署將依個案協調處理，不會在期限一到就逕行註銷。

移民署也呼籲，尚未辦理相關除籍或補件手續的原陸籍人士，可儘速透過服務專線、各地服務站或委託家屬、民間團體代為聯繫，以便儘早完成程序，保障自身權益。

