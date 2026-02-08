2千韓元變2千顆比特幣！韓加密貨幣交易所「史詩級失誤」掀拋售潮

韓國大型加密貨幣交易所Bithumb近日發生烏龍事件，導致大量比特幣被錯誤發放至用戶帳戶。（示意圖／翻攝自Pixabay）

韓國大型加密貨幣交易所Bithumb近日發生烏龍事件，因員工誤操作，導致大量比特幣被錯誤發放至用戶帳戶，部分比特幣隨即遭到拋售，引發平台內價格短時間劇烈波動。對此，Bithumb表示已著手確認事件細節，並將採取帳戶凍結與後續補救措施，相關公告也正在準備中。

韓媒News 1報導，比特幣當時整體市價約維持在9,800萬韓元（約新台幣211萬元）左右，但在Bithumb平台上，價格一度急挫至8,100萬韓元（約新台幣175萬元）區間，明顯低於其他交易所水準。事件迅速在投資人社群與線上論壇發酵，引發市場高度關注。

廣告 廣告

綜合多個線上社群6日揭露的資訊，事故起因為Bithumb進行隨機寶箱活動空投時，原本僅計畫向用戶發放每人價值2,000韓元（約新台幣43元）的比特幣，卻因操作錯誤，誤將數量輸入為2,000顆比特幣，總計誤發62萬枚比特幣，造成嚴重錯帳。部分收到異常入帳的用戶察覺後，陸續在社群平台分享情況，使事件曝光。

Bithumb隨即凍結相關帳戶以防止進一步擴散，但在凍結措施完成前，已有部分用戶將誤收的比特幣出售，導致平台內短時間內湧現大量賣壓。當日下午7時37分左右，比特幣價格自9,700萬韓元（約新台幣209萬元）區間瞬間跌至8,111萬韓元成交，與同期Upbit約9,770萬韓元的價格相比，折價幅度達17％。

此外，交易量也出現異常放大，僅7時36分至37分的2分鐘內，成交量即高達830枚比特幣，且多為賣出單。平台內部流通量亦急遽下降，事故前約66萬5,800枚，事後降至約24萬9,800枚，目前相關流通量揭露系統正進行檢查。對此，Bithumb表示已著手確認事件細節，並將採取帳戶凍結與後續補救措施，相關公告也正在準備中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性

搭地鐵撿到皮夾 照護員丟郵筒歸還「1動作」挨告：被貼上犯罪者標籤

《世紀血案》爭議延燒！寇世勳道歉：對歷史悲劇認知不足 喊話劇組停止製作