2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光 上路1分鐘收魂女清潔員

記者林昱孜／台南報導

鄭男醉醺醺開車門準備駕車返家。（圖／翻攝畫面）

台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，男友目睹斷魂瞬間當場放聲痛哭，家屬同樣悲痛萬分。據了解，鄭男續了2攤，16日從5點喝到上午8點多，離開不聽朋友勸硬要開車，上路約400公尺，就在慶平路上撞死女清潔員。

友人疑似上前勸阻，兩人拉扯了好幾分鐘。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面拍下，鄭男上午8時左右離開酒吧，喝了一整個晚上還想酒駕，朋友疑似上前攔阻，一個拉不住、還來了第二個，結果2個通通抵擋不了開車返家的決心，結果才上路400公尺左右就發生悲劇，高速撞上垃圾車，正努力掙錢的女清潔隊員，當場亡命。

2名友人攔阻失敗，鄭男仍然發動車子離開，1分鐘後就肇事。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時酒吧員工還有上前詢問鄭男一行人，是否需要幫忙叫代駕，但黃湯下肚的他們，只顧著講自己的沒人回應，結果事隔不到5分鐘，真的出事了。女清潔員下班身多處粉碎性骨折，多重性外傷死亡，當時一起出班開垃圾車的男友，見意外發生當場崩潰痛哭。

女清潔員工作中慘遭撞夾在2車中間，下半身粉碎性骨折慘死。（圖／翻攝畫面）

肇事鄭男連續續攤喝整夜，爛醉上路，撞死勤奮女清潔員，事後還呼呼大睡，不認錯、裝窮，引起眾人怒火，檢方訊後聲押獲准，網友扒出鄭男疑似「賣房脫產」廣告，再次掀眾怒。

女清潔員男友（紅衣）直擊慘況，當場崩潰痛哭。（圖／記者林昱孜攝影）

