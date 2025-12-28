2台人在關西機場被搜出槍枝！ 長榮航空：日本執法單位處理中

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

長榮航空1架紐約飛往台北的BR31航班，在25日因天氣因素轉降日本大阪關西機場，未料卻爆出有2名疑似台灣旅客被檢查出攜帶槍枝。對此，長榮航空表示，安檢過程中發現旅客攜帶不符合規範物品，已交由當地執法單位處理。

長榮航空1架紐約飛往台北的BR31航班，在25日因天氣因素轉降日本大阪關西機場，未料卻爆出有2名疑似台灣旅客被檢查出攜帶槍枝。（圖／長榮航空臉書）

前長榮航空機長、網紅「瘋狂機長詹姆士」指出，長榮航空1架從紐約飛往台北的BR31航班，近日因技術性轉降大阪關西機場，而在執行旅客安檢時，疑似有2名台灣旅客被檢查出攜帶槍枝。

廣告 廣告

針對此事，長榮航空說明，BR31航班12月25日自紐約飛往桃園時因遇頂風過強，需技術性轉降大阪關西機場加油，並依照當地機場及相關單位作業規定，安排旅客下機並進行轉機安檢程序。

長榮航空表示，安檢時確實發現旅客攜帶不符規範物品，已交由安檢單位與執法單位進行處理，該航班也順利在12月26日早上抵達桃園。據了解，2名旅客疑似攜帶的並非槍枝而是子彈，但因違反規定，現由日本執法單位接手處理中。

更多FTNN新聞網報導

抱病上班卻等不到救護車！長榮空服員病逝2個月 父痛訴：有時間公關、沒時間還公道

搭機別亂放！立榮禁託運藍牙耳機 長榮、虎航也跟進：防待機自燃

闖入賽道！長榮馬拉松爆抗議 工會發3000朵白玫瑰淚喊「生命無價、請假無罪」

