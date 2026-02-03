2台人失聯15天！日警以「涉業務過失」嚴查阿蘇墜機 匠航空遭大動作搜索

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本熊本縣阿蘇山在上月20日發生一起觀光直升機墜毀事故，由於失事位置接近火山口，造成搜救行動困難；事發至今已過15日，一對台灣籍夫妻和日籍飛行員皆尚未救出。熊本線警方昨（2）日證實，以涉嫌業務過失傷害案由，大動作搜索直升機營運商「匠航空」。

日本熊本縣阿蘇山在上月20日發生一起觀光直升機墜毀事故，由於失事位置接近火山口，造成搜救行動困難。（圖／熊本市警方提供）

據共同社報導，熊本縣警方昨日證實，已針對總部位於岡山市的「匠航空」（Takumi Aviation）及京都市據點等其他地點進行搜索，並扣押飛行日誌、航行計畫、維修紀錄等相關資料；日警懷疑，由於該公司同型機曾留下5次不良紀錄，其中包含2次「航空事故」與3起可能引發事故的「航空重大事件」，因此認為該公司在運航管理或機體整備上存在疏失，引發此起嚴重航空事故。

廣告 廣告

對此，「匠航空」代表董事森岡匠承認公司遭到搜索，但強調公司「並無違反飛行及維修規定之處」。此外，日本國土交通省已將此案認定為「航空事故」，正全力介入調查事故原因。

目前，台灣駐日代表處也已聯繫受害者家屬，並協助處理相關事宜。



更多FTNN新聞網報導

日本觀光直升機墜火山口！2台人失聯 日方啟動現場調查

2台灣遊客搭「阿蘇火山」直升機墜火山口！疑似墜毀畫面曝光 今早急派先遣隊搜尋

快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！暫停夜搜 明早續尋2名台灣旅客

