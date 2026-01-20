2台人搭日本直升機失聯 外交部發聲了

日本熊本縣阿蘇山今（20）日上午發生觀光直升機失聯事件。（示意圖／翻攝自pexels）





日本熊本縣阿蘇山今（20日）發生疑似直升機事故，當地消防上午收到「偵測到撞擊」自動通報，隨後證實載有2名台灣遊客的觀光直升機失聯。日本警方下午證實，已發現疑似直升機殘骸；台灣外交部對此表示，駐福岡辦事處持續密切與日方保持聯繫，並適時向國人報告。

據《TBS》報導，該架直升機當地上午10時52分，從觀光景點阿蘇卡德利動物王國（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛。未料當地消防上午11時04分，收到機上乘客手機的自動感應撞擊功能（eCall）通知；園方後續也通報直升機逾時未歸。

日本警方下午證實，已在阿蘇中岳第一火口北側周邊，目視確認到「疑似直升機機體的殘骸」，搜救隊正全力前往搜救。台灣外交部指出，由於阿蘇山地區目前受大霧影響，能見度低，搜救工作仍需時間。外交部也提醒國人，如在日本需危難協助，可透過以下方式聯繫：

駐日本代表處：+81-80-1009-7179

駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568

駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740

駐札幌辦事處：+81-80-1460-2568、

駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576

駐那霸辦事處：+81-80-8056-0122

或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。





