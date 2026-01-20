2台人搭熊本觀光直升機失聯 直播鏡頭疑拍到墜毀瞬間

日本熊本縣阿蘇山今（20）日上午發生觀光直升機失聯事件。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）





日本熊本縣的阿蘇市今天（20日）上午卻傳出一架載有台灣乘客的直升機在飛行途中突然失蹤，目前救難人員已經在火山口附近發現疑似機身的殘骸，正全力展開搜救，而現場「鏡頭君」也拍下疑似墜毀瞬間。

手機自動偵測撞擊示警

綜合日媒報導，這起事件的開端在今天上午11點04分左右，消防部門突然接到一通來自手機的自動通報，顯示有乘客的智慧型手機偵測到劇烈撞擊。消防人員雖試圖回撥，但電話始終無法接通。大約40分鐘後，阿蘇可愛王國動物園也向警方報案，表示原定要降落的觀光直升機遲遲沒有返回基地。

廣告 廣告

由於事發當時阿蘇中岳火山口附近充滿濃霧，加上火山氣體干擾，能見度非常差，警方只能依據手機定位的GPS資訊，鎖定中岳火山口北側，進行地毯式搜索。

飛行員與2名台灣遊客下落不明

根據園方提供的資訊，這架失蹤的直升機當時正在執行今天的第3趟飛行任務，行程規劃是從公園起飛後，繞行草千里與阿蘇中岳進行約10分鐘的空中觀光。機上一共有3人，除了1名64歲、擁有40年資深飛行經驗的男性飛行員外，另外2名乘客則是來自台灣的1對男女，分別為41歲與36歲。

據了解，這名飛行員過去曾在美國擔任飛行教官，技術相當純熟，沒想到卻在熟悉的航程中發生意外，截至下午5點為止，3人的生死狀況依然不明，搜救人員正冒著惡劣天候徒步趕往目視發現殘骸的地點。

即時影像疑錄下墜落瞬間

阿蘇中岳今天的天氣狀況相當不穩定，受到冬季氣壓增強影響，熊本縣一整天都颳著強勁的北風。當地氣象分析指出，事發當時高空風速達到每秒9至11公尺，且雲層厚重遮蔽視線。就在搜尋工作進行的同時，有日本網友發現阿蘇火山博物館的即時影像疑似拍到了意外瞬間。畫面顯示上午11點左右，火山口邊緣有一個飛行物正在快速下降，後方似乎還拖著一道淡淡的黑煙，雖然這段影片尚未得到官方正式確認，但已經讓各界對機上人員的安危感到極度憂心，希望他們能平安歸來。

更多東森新聞報導

疑發現殘骸！2台人搭阿蘇火山直升機失聯 搜救急前往

熊本觀光直升機2台人失聯！ 觀光署：已聯繫相關單位

2台人日本搭直升機失聯 手機發「撞擊通知」...身分曝光

