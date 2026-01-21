2台人搭直升機墜落阿蘇火山口 搜救現場畫面曝光

即時中心／徐子為、謝宛錚報導

日本熊本縣阿蘇火山昨（20）日上午發生觀光直升機墜毀事故，機上有1名駕駛、2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）目前仍下落不明。今天上午起當地警消已重啟搜救活動，現場搜索影片也曝光了。

綜合當地媒體報導，今上午由警察、消防及氣象廳組成約50人的搜救團隊，開始確認前往墜機地點的徒步路線及火山口周邊的氣體濃度。不過，據了解，從今早開始，現場便飄雪，且濃霧瀰漫，加大搜救行動難度。



據了解，失蹤者家屬正趕往熊本，並與駐福岡代表處、熊本台灣同鄉會副會長賴建豪聯繫上，後續會一起協助家屬了解事故狀況。

而我駐福岡代表處也轉載當地搜救團隊的最新現場影像，畫面中可發現現場煙霧迷漫，空中不時有救援直升機盤旋。



當地媒體《熊本日日新聞》報導，熊本縣21日清晨受強烈寒氣影響降溫，截止21日上午8時最低氣溫達攝氏零下4.2度。另外，日本運輸安全委員會已派出2名事故調查官前往現場。



阿蘇中岳是1座海拔1506公尺的活火山，消防部門表示，今上午現場的火山噴發氣體濃度為5ppm，須配戴防毒面具。阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彦坦言：「從來沒有人下去火山口壁內部過，不知道那裡的環境究竟如何……連能不能下去都還不確定，難度非常高。」



目前搜救隊已分成2路救援路線；由於霧氣於今下午開始散去，救援單位決定先採放飛無人機等方式，找尋失蹤的2名台籍旅客及直升機駕駛。





