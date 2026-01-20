2台人搭直升機遊阿蘇失聯 日方暫停夜間行動明早重啟搜救

2名台籍遊客搭觀光直升機失聯，日本消防人員在阿蘇山附近搜救。（AP）

日本熊本縣阿蘇火山今（20日）發生觀光直升機失聯事件，機上載有2名台灣籍旅客，警方已於火山口附近發現疑似機體殘骸，且損毀情形嚴重，但因入夜後視線不佳，搜救行動已暫時中止，預計明（21日）上午7時30分重新展開。

綜合日媒報導，該架直升機於當地時間上午10時52分許從知名景點「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，機上載有2名台灣遊客與1名資深駕駛，原規劃航線行經草千里與阿蘇山週邊空域，不料11時許，消防局接獲來自機上乘客智慧型手機的自動緊急通報。

警消隨即展開搜救，警用直升機於下午4時10分，在阿蘇中岳第一火山口附近發現疑似失聯直升機的殘骸，經確認機體編號相符，且損壞程度相當嚴重，由於現場地形陡峭，地面人員接近不易，增加救援困難度。

搜救人員自下午起同步進行空中與地面搜索，但隨著天色轉暗，相關行動已全面暫停，警消人員也已撤離現場，搜救預計於明日上午7時30分重新展開，目前機上3人仍下落不明，營運單位也已宣布暫停直升機觀光業務。