2台人搭直升機遊阿蘇火山失聯！日警消：無人機搜尋但「難度高」

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯，搜救人員計畫動用無人機（空拍機）擴大搜索範圍，坦言火口壁搜救「風險極高」，是否有結果仍是「未知數」。

直升機殘骸散落火山口附近。（圖／翻攝NNN）

《RKK熊本放送》報導，警消於當地時間今天上午7時30分左右，在阿蘇山廣場設置現場指揮所，並派遣先遣人員進入火口周邊，確認火山氣體濃度及濃霧狀況，為重啟搜救作業做準備。

消防單位表示，當天早晨測得的火山氣體濃度約為5ppm，「在配戴防毒面具的情況下，具備進行搜救活動的條件。」不過，由於上午風勢與濃霧影響，火口內的機體殘骸一度無法以肉眼確認。

廣告 廣告

針對火口壁的搜救作業，消防人員坦言「風險極高」，並形容為「未知數」，強調「將一邊確認隊員安全，一邊慎重推進作業」。報導指出，隨著下午霧氣逐漸消散，搜救人員計畫動用無人機（空拍機）擴大搜索範圍，並研議更具體的救援方式，全力搜尋失聯的3名人員。

報導指出，這架觀光直升機20日自知名景點「卡德利動物樂園（カドリー・ドミニオン）」起飛後失聯，機上載有一名64歲日籍男性飛行員，以及2名台灣觀光客分別為41歲男性與36歲女性，目前3人下落不明。目前搜救人員已在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現疑似失事的直升機殘骸，顯示機體碎片散落山坡，僅機尾部分相對完整。

延伸閱讀

與錢同行/台美關稅15%誰是最大贏家？台積電560億美元資本支出 供應鏈資金點火！

台股3萬點只是「地板」？12大法人目標價預測全解析：2件事情不可以做

川普執政週年突現身記者會秀政績 再點名台積電等企業擴大投資