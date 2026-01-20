2台人搭直升機遊阿蘇火山失聯 觀光署：暫無通報

位在日本九州的阿蘇火山20日上午傳出一架觀光直升機失聯，機上載有2名台灣籍乘客及1名日本籍駕駛。我交通部觀光署表示，暫時沒有接獲旅行社通報相關事故。

綜合日媒報導，一架直升機自阿蘇卡德利動物樂園起飛後，在阿蘇火山附近失聯，日籍駕駛約60歲，台灣籍乘客分別是40多歲的男性，以及30多歲的女性。警消接獲通報後，正在當地區域進行全面搜索。

觀光署表示，暫未接獲該起事故通報，經洽相關單位也沒有任何訊息。

根據業界經驗，自由行旅客如果在旅遊途中購買行程，一旦發生狀況，外界很難掌握，必須先仰賴當地人員處理。

