2台人搭阿蘇火山直升機下落不明 身分是一對夫妻

日本一架觀光直升機20日上午自熊本縣阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，原定進行短程觀光導覽，但起飛不久即失去聯繫，機上除日籍機師外，還載有兩名台灣籍旅客，據了解兩人為夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，至今3人仍下落不明，日本相關單位已在阿蘇中岳火山口內側發現疑似直升機殘骸，國土交通省已正式將此案列為航空事故處理。

失事直升機為羅賓遜R44 II型，隸屬匠航空，當天自卡德利動物樂園起飛，原定執行約10分鐘的觀光飛行。飛行期間，乘客手機疑似曾自動發出劇烈撞擊警示，約40分鐘後因直升機未按時返航，園方通報警方，搜救行動隨即展開。據了解，失聯的兩名台灣籍旅客為41歲男性及36歲女性夫妻，家屬已於21日下午抵達熊本市。

廣告 廣告

日本警消指出，殘骸位於阿蘇中岳第一火山口邊緣下方約60至70公尺的陡峭斜坡，地形不穩且火山氣體濃度高，加上濃霧與降雪等惡劣天候，徒步接近困難。當地消防署表示，該區域環境極端，過去幾乎無人踏足，搜救風險高，目前僅能等待天候改善，並考慮以無人機協助搜索。

駐日代表李逸洋也在臉書表示，已指示駐福岡辦事處請日方全力搜救，20日日本出動約60名警消及自衛隊直升機搜救，21日再派逾50人，並動用多架直升機與無人機嘗試接近墜落地點，搜救行動持續進行中。日本運輸安全委員會也已派員前往現場，調查事故原因，失聯的台灣籍夫妻家屬已於21日下午抵達熊本市，駐福岡辦事處向家屬說明狀況，並提供必要協助。

更多中時新聞網報導

總ㄟ來開講》網球賣破百億 運彩年銷售710億創新高

遭嗆大便自己收 中市府回擊配套不足

詐騙退散！金管會三不會護財