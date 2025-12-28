2台人攜違禁物搭機返台 長榮航證實：日本執法單位處理中

長榮航空從紐約返台的班機上，2名台旅客被查出攜帶違禁物。示意圖，李政龍攝



網紅瘋狂機長詹姆士（王天傑）日前爆料，長榮航空日前從紐約載客返台，途中因技術性轉降日本大阪關西機場，在例行的轉機安檢中，機上其中2名旅客被搜出非法攜帶槍枝，引發議論。對此，長榮航空證實有違規物品，已交給日本執法單位處理，航班也於26日上午平安抵台，不過長榮未說明違規物是為何物。台灣警方已介入調查此事。

瘋狂機長詹姆士先前是長榮機師，退役後常在社群分享飛安與航空時事，日前他在社群中提到，長榮航空25日從紐約飛桃園的BR31航班，轉降大阪關西機場時接受安檢，疑有2名台灣旅客被搜出攜帶違法槍枝。

長榮航空回應，BR31紐約飛往桃園航班，因天氣因素頂風過強，需技降大阪關西機場加油。依據機場及相關單位作業規定，安排旅客下機進行轉機安檢程序。

長榮航空解釋，安檢期間，發現旅客攜帶不符規範物品，當下已交給當地安檢與執法單位處理，旅客身分及後續情況將依主管機關公布，航班則在26日上午抵達桃園。

對此，台灣警方已透過駐外單位了解詳情，目前案件仍在調查中。

