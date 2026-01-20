2台人日本搭直升機失聯 手機發「撞擊通知」...身分曝光

2名台人在日本搭乘觀光直升機失聯。（圖／kumamoto.guide）





日本熊本縣阿蘇山今（20）日上午傳出觀光直升機失聯事件，機上有2名台灣籍觀光客、1名駕駛員，目前相關單位全力搜救中。據了解，這輛直升機在上午10時52分出發，但在約12分鐘後，上午11時04分左右，消防單位就接獲乘客手機自動回傳的撞擊通知，目前搜救持續進行中。

綜合《熊本放送》、《共同社》報導，一架自阿蘇市知名觀光景點「阿蘇卡德利動物王國（阿蘇カドリー・ドミニオン）」起飛的直升機，今日上午10時52分出發，上午11時04分左右，乘客的智慧型手機偵測到撞擊，而自動向消防單位發布通知，消防單位回撥電話，但無法接通。

據了解，該架直升機上載有64歲的男性駕駛，以及2名台灣籍觀光客，分別是41歲的男性、36歲的女性；該架觀光直升機行程約為10分鐘內，本趟為今日第3次飛行，都是由同一位駕駛負責。目前警消正在阿蘇中岳火山口附近全力搜索。

