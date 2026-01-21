2台人日本直升機失事 iPhone車禍偵測功能自動報案

日本熊本縣著名的阿蘇火山20日發生一起令人遺憾的觀光直升機墜毀事故。（圖／阿蘇火山即時影像）





出國旅遊最怕遇到意外，尤其是前往地形險峻的地點時，安全更是不能馬虎。日本熊本縣著名的阿蘇火山，昨天（20日）發生一起令人遺憾的觀光直升機墜毀事故。一架載有2名台灣遊客與1名日籍駕駛的直升機，在飛行途中突然失聯。雖然當地位處偏遠且濃霧瀰漫，但救難隊伍卻能在短短幾個小時內鎖定失事熱區並尋獲殘骸，背後立大功的關鍵，竟然是旅客口袋裡智慧型手機自動發出的「SOS求救訊號」。

墜毀瞬間偵測撞擊自動對外報案

根據日媒《47NEWS》、《熊本日日新聞》報導，運航公司說明，這架直升機於當地時間的上午10時52分從知名觀光景點「阿蘇卡德利動物王國（阿蘇カドリー・ドミニオン）」起飛，並進行約10分鐘的短程遊覽航程。這趟行程是直升機的第3趟遊覽飛行，前2趟並未發現任何異常。

該架直升機飛第3趟時才剛從動物園停機坪起飛不久，就在阿蘇中岳火山口附近失去聯繫。當時雖然沒有目擊者直接通報，但當地的消防局卻在11點04分接獲一通來自手機的自動報案電話。原來是機上乘客持有的iPhone 14以上機型，內建了「嚴重撞擊偵測」功能。當手機內部的感測器感應到直升機墜毀時產生的劇烈衝擊力，系統便判斷發生了嚴重事故，在倒數結束且使用者無反應後，自動撥打緊急電話並回傳了精準的經緯度座標。消防人員隨後回撥電話，但無法與機上人員取得聯繫。

衛星傳送定位指引濃霧中的搜救隊

由於阿蘇火山當天風勢強勁且雲層濃厚，加上火山口周邊地勢非常險峻，搜救人員一開始很難透過肉眼搜尋。這時，手機發出的衛星定位訊號成了指引搜救隊的唯一明燈。根據Apple官網資訊，像這類具備「透過衛星傳送SOS緊急服務」的功能，即便是在沒有行動網路或Wi-Fi覆蓋的深山空域，只要能看見天空，手機就能將求救訊息和位置發送出去。正是這組座標，讓救難部隊能迅速排除廣大的山區搜索，直接鎖定火山口北側斜坡，並在當天下午尋獲毀損嚴重的機身殘骸。

營運方暫停業務並全面清查安全

面對這起嚴重的飛安事故，負責營運的「匠航空」已經宣佈全面暫停阿蘇山的觀光直升機業務。據了解，機上3人目前仍生死未卜，救難人員正冒著高濃度的火山氣體與低溫天候，設法進入地勢陡峭的現場展開救援。專家提醒，出國旅遊若會前往偏遠或高風險區域，建議務必檢查手機的「SOS緊急服務」是否開啟，並預先設定好「醫療卡」與「緊急聯絡人」。這次事件也讓全球觀光客看到，現代科技不僅能拍照留念，在極限環境下更能成為爭取黃金救援時間的最後防線。

