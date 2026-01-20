2台人熊本搭直升機失聯「阿蘇火山口疑有機體殘骸」 外交部、觀光署發聲

日本熊本一架觀光直升機在熊本縣阿蘇市失蹤，最新消息傳出在火山口北側發現疑似機體殘骸，外交部及交通部觀光署都做出回應了。（示意圖／阿蘇山火山防災連絡事務所）

日本熊本縣阿蘇市「卡德利動物樂園」今（20）日發生一架觀光直升機失聯事件，該直升機起飛後超過預定返回時間仍未返航，機上共有1名飛行員和2名台灣乘客；據日本警方表示，已於火山口北側發現疑似機體殘骸，搜救隊前往現場確認中。對此，台灣外交部及交通部觀光署陸續做出回應了。

綜合日媒報導，熊本縣警察署和阿蘇市警察署今日接獲消息，上午一架在阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）」進行觀光的直升機，於預定到達時間仍未返航，更失去聯繫至今。當地消防單位透露，上午11時04分（台灣時間上午10時04分）左右有接獲來自機上一名乘客智慧型手機的「強烈衝擊」自動通報，但消防人員回撥聯繫時，已無法接通。

廣告 廣告

據最新消息指出，警方表示已在阿蘇中岳第一火山口北側，目視發現疑似直升機體的殘骸，搜救隊已前往現場確認。據了解，直升機上共有3人，分別是1名64歲男駕駛，及來自台灣的41歲男性、36歲女性。

事件發生後，交通部觀光署表示，目前尚未接獲旅行社相關事故通報，經洽台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及主要旅行業公協會，目前也未有此案涉及旅行社相關訊息，觀光署會持續關注。

至於我國外交部表示，我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫當地政府瞭解相關情況，但阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救時間可能延長。但外交部強調，已指示我國駐福岡辦事處密切注意後續發展，並與日方保持聯繫，適時提供國人必要協助。

外交部也提醒民眾，若國人在日本遭遇緊急危難協助時，可與我國駐日處聯絡。駐日各館處緊急聯絡電話如下：駐日本代表處：+81-80-1009-7179、駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568、駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740、駐札幌辦事處：+81-80-1460-2568、駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576、駐那霸辦事處：+81-80-8056-0122；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最狂禮物！企業董座送「160間房」 曾瀕臨破產霸氣回饋員工

涉亂刀砍死父母！「啃老兒」未婚生子 退伍後就沒工作都靠父母養

任職24年「年終只領3600元」想離職！ 一票苦主嘆：連年終都沒發