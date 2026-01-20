2台人生死未卜！阿蘇山直升機業者遭起底 曾迫降被勒令暫停營業

日本熊本縣阿蘇山今（20）日上午傳出觀光直升機失聯事故，該機自阿蘇市「阿蘇卡德利樂園（Cuddly Dominion）」園區起飛後，在阿蘇山上空附近失去聯繫。據了解，機上共有3人，包括2名台灣籍旅客與1名日籍飛行員，目前警消已在中岳火山口周邊展開搜索行動。截至台灣時間下午5點為止，在阿蘇山中岳第一火山口附近，疑似發現直升機機體，機上駕駛員及2名台灣旅客的安危狀況仍不明朗，救援行動持續進行中。

觀光署未接獲通報 研判為自由行旅客

綜合日媒報導，機上3人分別為64歲男性駕駛員，以及41歲男性、36歲女性共2名台灣籍遊客。交通部觀光署指出，尚未接獲旅行社事故通報，經洽駐大阪經文處福岡分處及主要旅遊公協會，也未掌握本案涉及團客的資訊，將持續關注後續發展。旅遊業者則分析，阿蘇山直升機行程座位有限、易受天氣影響，多為自由行旅客搭乘，團體旅遊機率較低。

手機碰撞偵測啟動 熊本出動警消、自衛隊搜救

報導指出，阿蘇廣域消防本部於台灣時間上午10時左右接獲通報，一支智慧型手機的「碰撞偵測功能」啟動，且觀光直升機超過原定返航時間卻未返回，隨後確認為該架直升機疑似發生異常。

熊本縣知事木村敬表示，已確認乘客為來自台灣的旅客，並與台北駐福岡經濟文化辦事處保持聯繫，提供必要協助。直升機營運商「匠航空」已派遣另一架直升機進行搜救巡邏，警消單位、縣府防災直升機及自衛隊也在失聯地點附近搜索，進一步確認來自機體的訊號。

營運單位揭保養狀況 觀光直升機價目表曝光

近年來許多遊客來到阿蘇卡德利樂園，會選擇從園區搭乘直升機遊覽阿蘇火山。而此次失聯直升機的營運單位「匠航空」，也曝光直升機的保養狀況，負責人表示「目前尚不清楚事故原因，直升機每飛行50小時會進行一次基本保養，失聯機體距離上次保養僅經過12小時，平日每天飛行約2至3小時。」

據了解，駕駛員飛行經驗超過10年，事前也未出現身體不適等狀況。失事直升機當時疑似正在執行航行時間約10分鐘、從高空俯視草千里、中岳火口等景點的方案，最後卻在阿蘇火山口附近進行導覽時失聯。

由樂園官網中可以看到，阿蘇火山直升機觀光有多種行程，除了動物樂園休園日之外，每天都有觀光直升機航班，共分為4種航線，飛行時間從4分鐘到15分鐘都有，價格約6000日圓（約新台幣1,200元）至60,000日圓（約台幣12,000元）不等。

「匠航空」非首次出事？曾暫停營運又恢復直升機業務

至於這架執行觀光直升機是由總部位於岡山市的「匠航空」營運，2024年5月也曾發生觀光直升機，在阿蘇市黑川山區緊急迫降。該次事故造成一名50多歲的男性飛行員受重傷，2名30多歲的中國籍乘客也骨折重傷。事故發生後暫停營運，但後來恢復觀光直升機業務。