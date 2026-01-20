2台人生死未卜！阿蘇火山直升機「失事非首例」 2024曾釀3重傷

國際中心／倪譽瑋報導

日本熊本縣阿蘇火山直升機失聯事件，失事直升機上有一名日籍飛行員與兩名台灣籍遊客，各界持續關注事件進展。有日媒報導指出，本次失聯的機型為「羅賓遜R44（Robinson R44）」，該款直升機2024年在阿蘇市也曾發生意外，當時隸屬於「阿蘇卡德利動物樂園」的羅賓遜R44緊急迫降於空地，造成3人重傷。

綜合日媒報導，日本時間20日上午10點52分，隸屬於「阿蘇卡德利動物樂園」的直升機起飛後，在上午11點04分失去聯繫，當時機上共載有3人，包括兩名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）與一名日本籍飛行員，警方等相關單位全力展開搜救行動。

廣告 廣告

截至20日下午4點左右，當局在阿蘇中岳第一火山口北側，發現直升機的機體殘骸；消防單位指出，直升機失聯前有接獲乘客手機發出的「強烈撞擊」通報。而園方則表示，該架直升機20日已由同一位駕駛完成兩趟飛行，失事時為當天的第三趟航次。

有日媒指出，本次其實不是「阿蘇卡德利動物樂園」首次發生直升機意外，2024年5月，園方一架與本次失聯同款機型的直升機，起飛後在阿蘇市一處空地緊急迫降，一名飛行員、兩名乘客重傷。日本直升機航空公司EcoHeli指出，「羅賓遜R44」主要用於觀光飛行，機艙從原本的R22改良，雙座位擴大到四座。

更多三立新聞網報導

旅日注意！作家點名「這些地方下雪」形同災害：殺氣非常重

中國「窮鬼餐廳」殺翻同行 來台恐一統餐飲業？兩派吵翻

最新民調顯示「柯志恩贏賴瑞隆6.3％」 兩人都回應了

賭上首相大位！高市早苗拚國會重選 再提「台灣有事」

