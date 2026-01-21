2台人生死未卜！阿蘇直升機掉在火口內 「白牆」增救援困難

自衛隊出動直升機協尋。（圖／阿蘇火山即時影像）





出國旅遊本該是放鬆身心的美好回憶，沒想到卻在壯麗的活火山景點發生意外。日本熊本縣著名的阿蘇山在昨（20日）上午驚傳觀光直升機失蹤事件，原本搭載著2名台灣遊客與1名日本機師的直升機，在預計10分鐘的航程中突然與地面失聯。救難人員雖於當天下午發現殘骸，但因地形險峻，搜救進度受阻，讓遠在台灣的家屬與關心此事的網友們都感到萬分焦急。

墜毀火山口陡坡增加搜救難度

綜合日媒報導，搜救行動在今（21日）上午7點30分重新展開，熊本縣警察本部與阿蘇消防署已在事故現場附近設立臨時指揮中心。事發當下阿蘇中岳海拔1500公尺處吹著西北風，風速達每秒8至11公尺，當天上午11時左右火口周邊籠罩著濃霧。根據搜救隊回報，昨天下午4點左右是在中岳第一火山口內的一處陡峭斜坡上，發現了受損極為嚴重的直升機殘骸。由於失事地點位於充滿火山氣體的火口內部，加上坡度異常陡峭，搜救隊員難以直接攀降靠近。而今天當地依舊濃霧瀰漫，火山口附近的監視器更是呈現霧濛濛「白牆」的狀態，搜救難度大增。警方目前正持續討論最安全且迅速的應對方案，希望能盡快確認機上3人的現況。

資深飛行員與直升機失聯

這架失蹤的觀光直升機屬於岡山市的匠航公司營運，機型為常見的羅賓遜R44。該機在昨天上午10點52分從阿蘇萌寵樂園起飛，原本計畫繞行火山口後於10分鐘內返回，沒想到卻成為當天的最後一趟飛行。營運公司表示，失蹤的64歲飛行員擁有超過40年的豐富飛行經驗，且事發前兩趟飛行都完全正常。這名老手在熟悉的航線上為何會發生意外，是否與山區變幻莫測的強風或火山氣流有關，仍有待後續調查。

熊本縣知事木村敬發聲

面對這起涉及台灣遊客的重大事故，熊本縣知事木村敬特別錄製了影片，表達他沉痛的心情與救援決心。木村知事在影片中提到，自己上週才剛結束台灣出訪行程，對於台灣這位無可取代的重要夥伴發生意外感到萬分心痛。他強調搜救隊已經在天亮後全力出動，熊本縣政府將會與相關機構密切合作，絕對會努力搜救直到最後一刻。目前機上兩名分別為41歲與36歲的台灣男女仍然下落不明，各界都在祈禱奇蹟發生。