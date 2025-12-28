2台人疑帶槍上機！日本轉機被帶走 長榮回應了

長榮航空驚爆有乘客帶槍上機。（圖／翻攝自EVA Airways Corp. 長榮航空臉書）





前機師「型男機長瘋狂詹姆士」昨（27）日在YouTube直播時，爆料長榮航空12月25日從紐約飛回台灣的班機，途中於日本大阪關西機場技術轉降時，攔截到2名攜帶槍枝的台灣客人。對此，今（28）日長榮航空做出回應了。

詹姆士在YouTube直播時，表示該架班機是12月25日，從紐約飛回台灣的BR31，途中於日本大阪關西機場「技術轉降」，要把因前個班機故障而被留在該處的組員載回台灣，順便落地加油，不換機下客，因此乘客返回機上時，需要再次安檢。

廣告 廣告

詹姆士指出，未料在關西機場重新過安檢時，有2位台灣籍的男女，被查出帶了2把手槍、沒有子彈，2人當場被抓走，沒有同機回台。這讓詹姆士直呼誇張，要不是因為有技術轉降，2把槍就這樣輕易地被帶進台灣了。

有詹姆士的粉絲在影片下留言，表示自己就是該航班的乘客，起飛前有廣播，稱技術問題可能要降落關西機場加油，至於槍的部分，因為安檢只有2道，1道就因該乘客整條停擺，他聽到的片段對話中，好像是帶到子彈，而非整把槍。

對此，長榮航空說明，該航班因天氣因素，需技術轉降至大阪關西機場，依照當地規範進行轉機安檢程序時，發現旅客攜帶不符合規範的物品，目前已交由相關單位處理，班機也已於12月26日抵達桃園機場。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿