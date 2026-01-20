2台人疑搭阿蘇山直升機失聯 日警發現機體殘骸

消防人員以及救難車輛在山區待命，持續搜尋，午後阿蘇山地區起了霧，能見度不佳之外，事故地點疑似位在車輛無法抵達的「火山口」附近，搜救人員僅能以徒步方式逐漸接近。

NHK主播播報，「據消防部門表示，有訊息指出，一架從熊本縣阿蘇市起飛的觀光直升機失聯，這架直升機上載有飛行員等3人，警消人員正在河口附近搜索，該地區僅在阿蘇山範圍內。」

消防單位指出，當地時間上午11時許，失聯直升機自阿蘇市的「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，在山區失去聯絡，第一時間乘客手機發出「撞擊感應自動通報」，警消透過回撥卻無法接通，隨後在周邊地區展開搜索，自衛隊也參與救援，狀況仍未明朗。

據直升機營運業者表示，機上搭載一名60多歲男性駕駛員，以及1男1女共2位台灣籍觀光客。

外交部發言人蕭光偉回應，「我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本縣政府，瞭解相關情況，由於目前阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救工作仍需要時間。」

旅遊業者指出，搭乘觀光直升機俯瞰阿蘇山火山口，是近年興起的觀光遊程，多為外國人搭乘，有多條不同路線，以最短路線4分鐘為例，每位大人收費日幣6000元，另也有包機服務，算是自由行的小眾市場。

優質旅遊發展理事長李奇嶽說明，「到阿蘇火山去旅行，大多都是搭乘遊覽車上山，觀光直升機大部分都是給一些深度旅行，或者是一些自由行的旅客才會自己去搭乘。」

就在2024年5月，觀光直升機也發生過意外事件，當時在飛過阿蘇「中岳火山口附近」，返程機身出現不明噪音，引擎轉速下降，緊急降落，駕駛員以及2中國籍乘客都受傷，所幸沒有生命危險，也沒有波及地面人員。