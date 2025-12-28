2台人關西機場安檢被搜出「子彈」 國籍航空：日本執法單位處理

一架國籍航空25號從紐約飛往桃園班機，因航程中遇頂風過強，技術性轉降 大阪關西機場加油，並依照當地機場及相關單位作業規定，安排旅客下機，進行轉機安檢程序。沒想到，竟有2名台灣籍旅客疑似攜帶子彈等不符規範的物品，被交由當地執法機關處理。

對此，該國籍航空證實，安檢期間確實發現旅客攜帶不符規範物品，後續已由日本安檢單位與執法單位接手處理，班機也在12月26日上午抵達桃園機場。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

