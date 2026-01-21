2台人阿蘇火山墜機失聯！身分曝光是「一對夫妻」 家屬心碎抵日

國際中心／林昀萱報導

日本阿蘇驚傳觀光直升機失聯。（圖／翻攝自卡德利動物樂園官網、讀者提供）

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事件，機上兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛至今下落不明，阿蘇火山中岳的「火山口內」則疑似發現飛機殘骸。據悉，失聯的兩名台灣籍遊客是一對夫婦，家屬已在21日趕抵熊本市。

這起事故發生於20日上午，該架「羅賓遜R44II型」的觀光直升機自卡德利動物樂園起飛，原預計進行10分鐘的火山觀光飛行，未料乘客手機在飛行期間發出劇烈撞擊警示，隨後便失去聯繫。日本國土交通省已正式將此案列為「航空事故」。由於機體損毀嚴重且機上3名人員仍下落不明，日本運輸安全委員會（JTSB）已緊急指派2名專業調查官前往現場，針對匠航空所屬的羅賓遜R44II型直升機失事原因展開深入調查。

駐福岡辦事處處長陳銘俊（右2）抵達熊本縣阿蘇山了解搜救情況。（圖／李逸洋臉書）

綜合《共同社》等日媒報導，警消指出，失事直升機目前正位於中岳第一火山口邊緣下方約60至70公尺處的陡峭斜坡上，因地形極為脆弱，且空氣中充斥著高濃度的火山噴發氣體，導致救援隊伍難以徒步接近。當地消防署長矢野和彥更直言，失事位置屬於「從未有人進入過」的未知領域，地形與氣候條件讓任務面臨前所未有的挑戰。

據悉，失聯的台灣籍41歲男性和36歲女性是一對夫妻，家屬已在21日下午抵達熊本市。駐日代表李逸洋在臉書透露，第一時間指示駐福岡辦事處長陳銘俊請日方全力搜救，家屬抵達後，駐福岡辦事處也已對家屬做說明、並代表政府慰問，後續將提供必要協助。

