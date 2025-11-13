2台夾子車進駐蘇澳救災！ 在地業者子承父愛出一份力

宜蘭縣 / 綜合報導

今(13)日早上8點，宜蘭縣蘇澳鎮進駐了兩台夾子車，原來是宜蘭在地的資源回收公司業者游博涵得知鎮公所缺乏相關器具，主動提出要求，要一同投入救災行動。而在15年前，游博涵的爸爸游振興，同樣在颱風重創宜蘭時伸出援手，如今子承父愛，在15年後一家人仍然義不容辭，為這塊土地獻上一份力。另外在蘇澳車站外，也聚集了不少攤販來送暖。

夾子車夾大型垃圾，床墊櫃子按摩椅全被夾子一把抓起，歷經洪水民眾將許多大型家具都給清了出來，但無處可放只好堆在路邊，在地的資源回收業者游博涵先生得知消息後，立刻聯繫相關單位，表示要一同投入救災。

熟練的操作夾子車俐落的清理廢棄物，游博涵表示自己也是宜蘭人，希望能夠為這片土地盡一份心力，讓災民趕緊恢復正常生活，而這份愛心早從15年前，就在游博涵的心中深深扎根。

2010年梅姬颱風重創宜蘭，多處淹水深及一層樓高，災情慘重讓當時游博涵的父親游振興，二話不說跳出來投入救災行列，15年後子承父愛，同樣全心全力來協助災民。

在地資源回收公司業者游博涵說：「他們清出來的一些廢棄物，全部都可以夾上車，幫他們處理掉，公司總共派了2部車，會持續救災到明天，明天應該就可以告一段落。」

一大早游博涵就開著夾子車現身，忙上忙下一心想盡快把這片家園清理乾淨，而暖心的不只他。愛心攤販VS.災民說：「謝謝，辛苦了，謝謝。」

親手將油飯送到災民手裡，蘇澳車站外聚集了不少攤販送暖，希望民眾救災之餘也能吃到熱騰騰的食物，沒穿披風的超人再次現身，成為台灣最美麗的風景。

