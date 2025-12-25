2台女韓國買棉被「狂殺價」 台籍店員不忍了：別丟臉

不少台灣人到南韓旅遊，買棉被更成了必備行程之一。（圖／東森新聞）





到南韓旅遊，不少台灣人就愛買韓國棉被！不過近期卻有名在首爾棉被店工作的台灣店員就發文表示，不少消費者進店就殺價，甚至情緒勒索店員，讓她忍不住喊話，拜託不要丟台灣人的臉。

厚厚的棉被，重量輕盈又貼身，摸起來觸感也好，冬天到了韓國棉被買氣上升，不少台灣人到南韓旅遊，買棉被更成了必備行程之一，不過近期一名在首爾棉被店工作的台灣人在「好想去韓國，好康踩雷不藏私」發文表示，幾乎每位去買棉被的台灣人都會殺價，她說店裡的棉被已經很便宜，如果大量購買，老闆多少會給些折扣，但有些消費者仍不滿意，不斷情勒，讓他忍無可忍「拜託大家來買棉被不要丟臉，也不要為難店員。」

他表示，四季被單人棉被大約落在5、6萬韓圓（約新台幣1000至1200元），雙人則落在7、8萬韓圓（約新台幣1500至1700元），每件棉被大概賺新台幣400元，再加上，店家還有店租，包裝、人力等成本，強調批發真的不是騙大家的。

原PO提到，有2名台灣人到店裡買20件棉被希望能有優惠，她幫忙爭取到8萬韓圓的折扣，沒想到對方竟不滿意，持續情勒，想再拗3萬韓圓（約新台幣650元）折扣，更拿出「其他家更便宜」的話術，雖然原PO知道不可能，但還是幫兩人問老闆是否還可以再便宜一點。

但沒想到，竟有其中一人用翻譯機翻譯並錄下對話，這樣的行為不僅讓原PO感到不舒服且「很沒水準」，雖然原PO最後幫忙多折價了3萬韓圓，但也讓他直呼「希望大家來買棉被不要丟臉，也不要為難店員，真的拜託。」

貼文一出也引發討論，有人就說「遇到奧客這筆生意不如不做，不然真的超心累」，「別自以為花錢就是老大」、「去韓國真的看到很多沒水準的台灣人」，也有同為棉被店小幫手的網友出聲表示認同。

