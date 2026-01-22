2台客在阿蘇火山失聯 營運商：失事機師很重視安全

阿蘇火山口發生直升機墜毀事故。（圖／翻攝自阿蘇火山即時影像）





阿蘇火山口發生直升機墜毀事故，包含兩名台灣遊客與日本駕駛在內共三人失聯。負責營運的日本匠航空21日召開記者會，公司代表強調失事機師非常重視安全，但現在還無法確認三人下落。失事現場出現四大難題，增添搜救難度。

猛烈的撞擊聲響，在伸手不見五指的火山口傳出，阿蘇火山直升機墜毀當下，監視器錄到巨大撞擊聲。機上3人包含兩名台灣觀光客，至今生死未卜，日本匠航空負責營運21日公司代表召開記者會，強調失事機師非常重視安全，也曾在美國與日本擔任飛行教官。

日本匠航空代表森岡匠：「由於救助難度極高，目前進度緩慢，現狀仍無法確認下落，駕駛員本人非常謹慎，性格上絕不是那種會亂來的人，發生這種意外真的，讓人難以接受。」

22日本運輸安全委員已展開調查，匠航空同機型羅賓遜R44已全面停飛，2022年5月這個機型也曾發生3人重傷的迫降事故，這回直升機殘骸還掉落在，火山口東北側的峭壁下，機身嚴重損毀，現場迷霧籠罩，搜救隊面臨四大致命考驗。

日本火山拍攝專家野口克也：「火山氣體、高溫、噴火的危險性，這已經是三致命考驗，加上地形上極易崩塌的斜面，就形成所謂的四致命考驗。」

由於21日受到寒流影響，現場低溫與雲霧增添救援難度，直到22日上午搜救團隊測量火山氣體濃度，計畫使用直升機與無人機，再度展開搜尋救援，希望能快點找到失蹤者下落。

