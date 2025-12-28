2台旅客被搜出違禁品 長榮航：日本執法單位處理

（中央社記者余曉涵台北28日電）長榮航空1架紐約飛往台北航班因天氣因素轉降日本關西機場，機上有2名旅客在安檢時被搜出違禁品。對此，長榮航空回應，已交由安檢單位與執法單位進行處理。

前機長、網紅詹姆士（王天傑）爆料，長榮航空1架紐約飛往台北航班，因技術性轉降日本大阪關西機場，在當地執行安檢時，有2名旅客被檢查出攜帶槍枝。不過據了解，旅客攜帶的並非槍枝而是子彈。

對此，長榮航空回應，12月25日BR31紐約飛往桃園航班，因天氣因素頂風過強需技降大阪關西機場加油，並依機場及相關單位作業規定，安排旅客下機並依當地規範進行轉機安檢程序。

長榮航空說，安檢過程中，發現旅客有攜帶不符合規範物品，已交由安檢單位與執法單位進行處理，該航班已於12月26日早上抵達桃園。（編輯：李淑華）1141228