2台旅客被搜出違禁品 長榮航：由日方處理

▲長榮航空12月25日一架班機轉機日本大阪關西機場，有旅客安檢被搜出疑似持有違禁品。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 長榮航空12月25日一架BR31紐約飛往桃園航班，因天候因素轉降日本大阪關西機場，機上兩名旅客下機安檢時，被搜出疑似持有子彈違禁品，對此，長榮航空回應，已交由安檢單位與執法單位進行處理。

媒體報導，有網紅爆料，長榮航空一架紐約飛往台北航班，因技術性轉降日本大阪關西機場，在當地執行安檢時，有兩名旅客被檢查出攜帶槍枝。但據了解，旅客攜帶的並非槍枝而是子彈。

對此，長榮航空表示，12月25日BR31紐約飛往桃園航班，由於天氣因素頂風過強，需技術轉降大阪關西機場加油，依機場及相關單位作業規定，安排旅客下機並依當地規範進行轉機安檢程序。

長榮航空指出，安檢過程中，發現旅客有攜帶不符合規範物品，已交由安檢單位與執法單位進行處理，該航班已於12月26日早上抵達桃園。

