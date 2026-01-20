2台灣人搭熊本阿蘇火山觀光直升機失聯！外交部發聲了

記者陳思妤／台北報導

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件，機上有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛。對此，外交部表示，我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本縣政府瞭解相關情況，我國駐福岡辦事處密切注意相關情形發展，並與日方保持密切聯繫，適時提供國人必要協助。

外交部表示，有關媒體報導1月20日疑似有2名國人搭乘觀光直升機在日本熊本縣阿蘇火山山頂附近失聯事，我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本縣政府瞭解相關情況，由於目前阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救工作仍需時間。

外交部強調，已指示我國駐福岡辦事處密切注意相關情形發展，並與日方保持密切聯繫，適時提供國人必要協助。

外交部提醒國人，如果在日本遭遇緊急危難需協助時，可與我國駐日館處聯絡。駐日各館處緊急聯絡電話如下：

駐日本代表處：+81-80-1009-7179、

駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568、

駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740、

駐札幌辦事處：+81-80-1460-2568、

駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576、

駐那霸辦事處：+81-80-8056-0122；

或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。

