2台灣人搭「阿蘇火山直升機」失聯 乘客身分曝光、手機曾發撞擊通報

日本九州熊本縣的「阿蘇火山」觀光直升機行程，今（20）日上午傳出疑似失事意外，有一架載有2名台灣遊客（41歲男性、36歲女性）、含飛行員共3人的直升機，目前下落不明；熊本縣知事木村敬已與我駐福岡辦事處處長陳銘俊聯繫上，並告知搜救進度，據了解，日方已出動自衛隊參與救援，而相關飛行資訊、乘客資訊也曝光了。

日媒報導，當地消防本部表示，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園（Aso Cuddly Dominion）」起飛的直升機，於當地時間今天上午10時50分（台灣時間9時50分）起飛，原計畫進行約10分鐘的觀光飛行，卻傳出在阿蘇火山附近失聯的消息，相關單位正在調查中，據稱機上載有一對台灣籍男女乘客（41歲男性、36歲女性）與一名駕駛員共3人，但截至台灣時間下午3點仍未傳來尋獲的消息。園方表示，該機今日已由同一駕駛完成兩趟飛行，這趟是今天第三趟，主要飛行區域涵蓋草千里及中岳火山口。



媒體《中央社》引述陳銘俊說法，收到木村親自聯絡，告知目前已出動警察、消防單位與自衛隊進行救援，然而由於山頂大霧，警方與搜救人員難以靠近，但所幸目前火山沒有明顯活動。



消防單位指出，在阿蘇山中岳的火山口附近，乘客的智慧型手機疑似受到強烈撞擊，觸發了手機在遭受重大衝擊時會自動撥打119報案的系統，因此接獲通報。





