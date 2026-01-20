2台灣人搭「阿蘇火山直升機」失聯 疑似墜毀瞬間畫面曝光了

即時中心／徐子為報導

日本九州熊本縣的「阿蘇火山」觀光直升機行程，今（20）日上午傳出疑似失事意外，有一架載有2名台灣遊客（41歲男性、36歲女性）、含飛行員共3人的直升機，目前下落不明；當地警方在下午4點左右表示，已在阿蘇火山口附近發現疑似直升機體殘骸，同時，網上也有疑似直升機墜落瞬間畫面曝光了。

日媒報導，當地消防本部表示，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園（Aso Cuddly Dominion）」起飛的直升機，於當地時間今天上午10時50分（台灣時間9時50分）起飛，原計劃進行約10分鐘的觀光飛行。



當地時間今16點10分（台灣時間17時50分）左右，警方通報，在阿蘇中岳第一火口周邊的北側，目視確認到疑似直升機機體殘骸，目前地面部隊正趕往現場附近。



另外，阿蘇火山博物館的火山口即時攝影機直播影像疑拍到直升機墜落瞬間，有網友發現，在上午11點左右的畫面，可見到火山口邊緣有一飛行物正下降，疑似還冒著黑煙。

