2台灣人日本搭直升機失聯 福岡駐處與日方保持聯繫

（中央社記者楊堯茹台北20日電）阿蘇觀光直升機失聯，機上搭載2名台灣籍觀光客。外交部今天表示，已指示駐福岡辦事處密切注意相關情形發展，而駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本縣政府了解相關情況。

日本今早一架自熊本縣阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛、搭載2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機，在阿蘇山山區附近失聯。熊本新聞報導，負責搜索的熊本縣警方依據直升機編號確認，已發現失聯直升機，機體嚴重毀損。

外交部下午回覆中央社提問表示，駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本縣政府了解相關情況，由於目前阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救工作仍需時間。

外交部說明，已指示駐福岡辦事處密切注意相關情形發展，並與日方保持密切聯繫，適時提供民眾必要協助。

外交部提醒，如果在日本遭遇緊急危難需協助時，可與我國駐日館處聯絡。駐日各館處緊急聯絡電話如下：駐日本代表處：+81-80-1009-7179；駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568；駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740；駐札幌辦事處：+81-80-1460-2568；駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576；駐那霸辦事處：+81-80-8056-0122。或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。（編輯：張若瑤）1150120