2台灣人生死不明！熊本縣知事痛心發聲了

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機墜機事故，僅發現機體殘骸，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明。熊本縣知事木村敬今（21日）表示，萬分沉痛、心情無比沉重，熊本縣會與相關單位密切合作，全力搜救及提供協助。

熊本縣知事木村敬今錄製影片，特別以中文自我介紹，並表示對於從台灣前來熊本縣的旅客於昨天捲入阿蘇直升機事故一事，「我們深感痛心。就在上週，我才剛訪問台灣，再次深刻體會到台灣對熊本而言是不可或缺的重要夥伴，在這樣的背景下發生此事，令我感到萬分沉痛、心情無比沉重。」

木村也說，「今天自黎明起，搜救隊已前往事故現場展開行動。我們誠心祈禱機上人員能夠平安無事。同時，熊本縣也將持續與相關單位密切合作，竭盡全力搜救及提供協助」。

日媒報導，熊本縣警與阿蘇廣域消防本部21日上午7點30分左右，在事故現場附近設置指揮本部，並且派遣一支先遣隊前往山上評估環境狀況，確定是否恢復搜索。

木村敬昨日接獲事故消息後，第一時間就與台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處處長陳銘俊聯繫、說明搜救進度，並表達對台灣旅客安危的高度關切。

事故後，行政院長卓榮泰指示駐日代表李逸洋，請求日方務必全力搜救，木村敬也立即回應，正在竭盡全力給予幫助。

