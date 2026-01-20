2台灣人生死不明！阿蘇火山墜機「日本機師40年經驗」 專家揭致命關鍵

國際中心／黃韻璇報導

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生一起觀光直升機墜毀意外。（圖／翻攝自卡德利動物樂園官網、讀者提供）

日本熊本縣阿蘇火山昨（20）日發生直升機失聯事件，一架觀光直升機從當地動物園起飛後，不明原因失聯，機上有載著兩名台灣籍遊客。經過警消與自衛隊長達數小時的拉網式搜索，熊本縣警方於昨下午4時10分左右，在阿蘇中岳第一火口東北側山坡尋獲失事機體，編號確認為失聯直升機。然而這名日籍機師擁有超過40年的飛行經驗，為何會發生意外，專家就分析，認為與直升機機型的結構有關。

綜合《NHK》、《熊本NEWS》等日媒報導，這起事故發生在日本時間20日上午10點52分，一架觀光直升機從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛，機上有一名60多歲的男性飛行員和兩名乘客，乘客為一男一女（41歲男性、36歲女性）、均來自台灣；直升機起飛不久後於上午11點04分失去聯繫。

廣告 廣告

熊本縣警方曝光機身殘骸畫面。（圖／翻攝自X）

據了解，該失聯直升機型號為「羅賓遜R44（Robinson R44）」，在執行今日第3趟觀光航程時意外失聯。該航線固定往返於「草千里」與「阿蘇中岳火口」之間，單趟飛行時間僅約10分鐘，且該機全天皆由同一名教官執飛。

據《熊本縣民電視台》報導，營運公司透露，該飛行員是擁有40多年經驗的資深飛行員，同一型號的直升機曾在2024年5月緊急迫降，一名曾在日本運輸安全委員會擔任首席航空事故調查員、擁有直升機事故調查經驗的專業人士指出，這架直升機的確存在缺陷，考慮到其結構強度不夠，在火山口周圍時，下沉氣流和上升氣流會造成忽上忽下的亂流，直言「只要稍有疏忽，都可能導致直升機墜毀」。

更多三立新聞網報導

阿蘇直升機殘骸畫面曝！前半段機體消失 今早重新搜索2台灣人、日駕駛

神預言黃國昌「機密會議偷東西」！尚毅夫苦笑：沒想到他的偷是真偷

國中小、高中「昨天才放寒假」！今天又開學了 學生全崩潰

年終最狂禮物！董事長突宣布送160員工「每人1間房」 豪灑9.6億

